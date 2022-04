Diretta Virtus Bologna Ulm/ Streaming video tv: per i quarti di Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM: GARA SECCA PER LA SEMIFINALE

ùVirtus Bologna Ulm, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo bolognese, si gioca con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, martedì 26 aprile 2022, come partita valida per i quarti di finale della Eurocup 2021-2022 di basket in gara secca. Dopo una lunghissima fase a gironi costituita da ben 18 partite, con la fase ad eliminazione diretta siamo passati a partite singole. Chi vince va in semifinale, chi perde è fuori senza alcuna possibilità di appello, sarà naturalmente questo il fascino della diretta di Virtus Bologna Ulm.

I tedeschi del ratiopharm Ulm ne sanno qualcosa: ottavi nel girone B, sono andati a vincere in casa del Badalona che aveva chiuso al primo posto il girone A e in una sola sera hanno ribaltato il giudizio sulla loro intera stagione europea. La Virtus Segafredo Bologna invece aveva chiuso al quarto posto nel girone B con un bilancio di undici vittorie a fronte di sette sconfitte, poi agli ottavi ha sconfitto i lituani del Lietkabelis Panevezys e grazie all’impresa di Ulm si gode il fattore campo anche nei quarti (con Badalona avrebbe giocato in Spagna). Sulla carta una sfida più facile, ma i tedeschi non hanno nulla da perdere: come terminerà Virtus Bologna Ulm?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Virtus Bologna Ulm sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Ulm dovrebbe vedere gli emiliani favoriti: parliamo infatti della capolista della nostra Serie A di basket, che in Eurocup nella scorsa stagione fece il record di vittorie consecutive nelle prime due fasi (la formula era differente) e anche nei quarti di finale, ma per fermarsi poi in semifinale contro l’Unics Kazan a causa delle prime due sconfitte nell’intera campagna europea. Stavolta la Virtus Bologna ha gestito la sua Eurocup in modo diverso, facendo quel tanto che basta per godere del fattore campo negli ottavi, poi vinti con merito contro il Lietkabelis.

Quanto al ratiopharm Ulm, i tedeschi nel girone avevano ottenuto solamente sette vittorie a fronte di undici sconfitte, il minimo indispensabile per arrivare ottavi e passare la prima fase. Sembravano le vittime predestinate al cospetto di Badalona, invece Ulm è andata a vincere in Spagna 73-79 e adesso si presenta al cospetto della Virtus Bologna con l’obiettivo di rifare l’impresa. Per la V Nera avversario sulla carta più semplice e anche con fattore campo a favore, però a questo punto vincere diventa “obbligatorio”, e nelle partite secche l’imprevisto è sempre in agguato…











