DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM: SCARIOLO VUOLE CONCEDERE IL BIS

Virtus Bologna Ulm sarà in diretta dalla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 27 ottobre: si gioca per la seconda giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. L’esordio delle V nere nella competizione del riscatto è stato positivo, una vittoria agevole contro il Bursaspor che le ha già lanciate al primo posto della classifica per differenza canestri; ora viene affrontato il Ratiopharm che alla prima partita del girone ha perso contro il Buducnost, ma certamente ha tante possibilità di superare il girone soprattutto grazie alla formula.

La Virtus Bologna ha incredibilmente perso domenica la prima partita stagionale: l’avverbio è d’obbligo se pensiamo che l’avversaria era la neopromossa Napoli, ma questo ovviamente ci dice di quanto la stagione sia lunga e piena di insidie, da questo punto di vista nessun dramma visto che la Segafredo i conti li vorrà fare molto più avanti. Intanto vedremo come andranno le cose nell’attesa diretta di Virtus Bologna Ulm; aspettando che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla serata di Eurocup.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Ulm sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati Sky che da questa stagione possono tornare a seguire la Eurocup. Per questa sera dovranno visitare Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e come di consueto, in assenza di un televisore, avranno la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, servizio fornito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto, nel presentare la diretta di Virtus Bologna Ulm, che questa Eurocup dovrà essere quella del riscatto per la Segafredo: il riferimento è naturalmente a quanto accaduto l’anno scorso, con la bruciante eliminazione in semifinale contro l’Unics Kazan, che ha vinto gara-2 e gara-3 dopo che le V nere ci erano arrivate imbattute nel torneo. Un profondo shock che ha ovviamente impedito l’ingresso in Eurolega, ma dal quale forse i ragazzi di Sasha Djordjevi hanno tratto la spinta necessaria per andare a prendersi lo scudetto.

Adesso però l’obiettivo europeo torna a essere predominante perchè nei piani della società c’è appunto il ritorno in Eurolega il prima possibile; qualificarsi agli ottavi non sarà certo un problema per la Virtus Bologna, che però vuole farlo con il primo posto nel girone anche per lanciare un segnale agli avversari. Per Ulm prendersi almeno l’ottavo posto non sarà così semplice, ma come abbiamo detto si tratta di un traguardo alla portata: non sono queste le partite da vincere, ma certamente alla Segafredo Arena i tedeschi ci proveranno…



