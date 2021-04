Diretta Virtus Bologna Unics Kazan/ Streaming video tv: gara-1 semifinale Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN: GARA DECISIVA!

Virtus Bologna Unics Kazan, in diretta dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano alle ore 20.45 di questa sera, martedì 6 aprile 2021, è la partita valida come gara-1 della semifinale della Eurocup 2020-2021 di basket.

Dopo un lungo cammino tra stagione regolare, Top 16 e quarti di finale, con la diretta di Virtus Bologna Unics Kazan si apre dunque la semifinale, secondo atto della fase ad eliminazione diretta della Eurocup: sono rimaste in corsa appena quattro squadre e il turno, come già era stato nei quarti di finale, prevede serie al meglio di tre partite, dunque chi per primo tra Virtus Bologna e Unics Kazan riuscirà a vincere almeno due partite conquisterà un posto nella finale di Eurocup, dove la vincente affronterà chi avrà invece la meglio nella sfida tra i francesi del Monaco e gli spagnoli di Gran Canaria.

Diretta/ Badalona Virtus Bologna (78-84) streaming video tv: non basta Bassas

I russi dell’Unics Kazan sono sicuramente un avversario ostico, come è normale che sia quando si arriva alle semifinali di Eurocup, ma va detto che la Virtus Bologna si presenta con un bilancio record di diciotto vittorie su diciotto nelle tre precedenti fasi: la marcia trionfale della V Nera proseguirà anche in Virtus Bologna Unics Kazan?

Diretta/ Virtus Bologna Badalona (risultato finale 80-75) streaming: felsinei ok!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Unics Kazan dovrebbe essere trasmessa per gli abbonati su Eurosport 2, canale che è la casa del basket italiano ed europeo, ma come tutte le partite di Eurocup ne sarà fornita anche la diretta streaming video sul portale Eurosport Player, previa sottoscrizione di un abbonamento; ricordiamo poi che sul sito ufficiale della competizione www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili sulla partita – tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale –, le notizie sul torneo e le statistiche di squadre e giocatori.

Diretta/ Lokomotiv Kuban Trento (risultato finale 100-86): russi dominanti

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Unics Kazan ci permette dunque di celebrare la già ricordata cavalcata trionfale della squadra emiliana nelle prime tre fasi della Eurocup 2020-2021: dieci vittorie su dieci nel girone della stagione regolare e sei su sei in quello della Top 16, un record che evidentemente potrà essere al massimo eguagliato ma non superato per quanto riguarda le fasi a gironi, poi la Virtus Bologna ha vinto in due sole partite anche il suo quarto di finale contro gli spagnoli del Joventut Badalona per giungere in semifinale. La Virtus a questo punto si candida come principale favorita per il successo finale della competizione, ma naturalmente le difficoltà si fanno sempre più grandi e le rivali più impegnative. Chi si presenta con lo score di 18-0 naturalmente ha già dato dimostrazione di forza, tuttavia per la Virtus Bologna potrebbe anche essere un “peso” se avvertirà l’obbligo di vincere. Tutto quanto fatto finora conta solo per le statistiche ormai, è come se si ripartisse da zero: fondamentale sarà partire bene in gara-1, con una sconfitta infatti ci si dovrebbe giocare la sopravvivenza sportiva in gara-2 in Russia, scenario che sarebbe meglio evitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA