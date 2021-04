Diretta Virtus Bologna Unics Kazan/ Streaming video tv: gara-3 è la bella! (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN: PER LA FINALE DI EUROCUP!

Virtus Bologna Unics Kazan sarà in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:45 di mercoledì 14 aprile: siamo a gara-3 della semifinale di basket Eurocup 2020-2021. Ci si gioca l’accesso alla finale, in quello che è lo spareggio: il fattore campo sino a questo momento è stato rispettato, e dunque per la prima volta in questa competizione le V nere si trovano a giocare dopo una sconfitta, dovendo risalire anche psicologicamente la corrente per non fallire un appuntamento molto importante.

Per quello che si è visto sino a questo momento, la squadra di Sasha Djordjevic ha tutto per battere i russi e volare in finale – dove affronterebbe il Monaco, già qualificato – ma deve stare attenta, perché le due partite di semifinale contro l’Unics Kazan sono state tiratissime e risolte negli ultimi possessi; dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Unics Kazan, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che, salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Unics Kazan: la partita non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, pertanto l’unico modo per seguire gara-3 della semifinale di Eurocup sarà quello di rivolgersi al portale Eurosport Player, che fornisce tutte le partite della competizione in diretta streaming video, previa sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Unics Kazan sarà interessantissima, e molto delicata: le V nere, lo ricordiamo, hanno già mancato gli appuntamenti con Supercoppa e Coppa Italia, dovendo inchinarsi allo strapotere di Milano nel nostro Paese, e adesso vanno a caccia di quello che sarebbe il secondo trofeo internazionale nelle ultime tre stagioni, ma decisamente più prestigioso della Champions League vinta nel 2019. L’Unics Kazan intanto ha fatto quello che nessuna avversaria era riuscita a fare in Eurocup: battere la Virtus, e così facendo ha interrotto una striscia di 19 vittorie che aveva posto la banda emiliana come grande favorita per il titolo. Djordjevic e i suoi ragazzi ovviamente lo sono ancora, perché non può essere una sconfitta (per di più in una semifinale contro una grande rivale) a cambiare le carte in tavola; ora però la pressione ci sarà, perché appunto venire eliminati a un passo dalla finale rappresenterebbe un altro fallimento per un gruppo che è stato costruito per vincere tutto, e a quel punto resterebbe soltanto lo scudetto da onorare. Vedremo come andranno le cose, sperando che l’unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee di basket sappia farsi valere…



