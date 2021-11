DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA/ Video streaming tv: la tradizione degli spagnoli

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: GLI AVVERSARI

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Virtus Bologna Valencia: un rapido focus sugli avversari ci dice che Valencia ha vinto la ULEB Cup nel 2003 per poi ottenere un trionfo in Eurocup 7 anni fa, quando a roster c’era un certo Nando De Colo, e ancora nel 2019 grazie all’apporto di giocatori come Boban Dubjlevic, Fernando San Emeterio e Matt Thomas (19 punti in uscita dalla panchina nella decisiva gara-3 di finale, contro l’Alba Berlino). Una squadra dunque abituata a vincere, e che ha anche confermato alcuni giocatori di quel successo; tra i volti nuovi spicca sicuramente quello di Victor Claver (per lui un ritorno) che ha giocato le ultime stagioni con il Barcellona.

Al momento i migliori realizzatori in Eurocup sono Jasiel Rivero (13,0 punti) e Klemen Prepelic (12,5) grande protagonista dell’Europeo vinto dalla Slovenia). Il coach è cambiato rispetto al trionfo europeo di due anni fa: oggi è infatti Joan Penarroya, che ha passato gli ultimi due anni con il San Pablo Burgos portandolo a vincere due volte consecutive la Champions League e poi la Coppa Intercontinentale, a proposito di elementi di Valencia che sanno come si vince in ambito internazionale bisogna certamente aggiungere anche lui… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Valencia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale al numero 204 della televisione satellitare che questa stagione segue le partite di Eurocup delle italiane: sarà di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, come sempre attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: PRONTO RISCATTO?

Virtus Bologna Valencia è in diretta dalla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 10 novembre: si gioca per la 4^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Un big match, senza mezzi termini: si trovano di fronte la Segafredo semifinalista dello scorso anno, e anche in questa edizione tra le grandi favorite per il titolo, e gli spagnoli che negli ultimi due anni erano in Eurolega, dove hanno anche fatto bene sfiorando i playoff.

Entrambe hanno perso sul parquet del Buducnost, con la differenza che le V nere hanno vinto le altre due partite mentre Valencia ha una sola vittoria; Sergio Scariolo si è anche rilanciato in campionato piegando Pesaro, ma ancora non ha pieno comando della situazione. Vedremo allora cosa succederà nell’attesissima diretta di Virtus Bologna Valencia; aspettando che si giochi, proviamo a fare una breve valutazione dei temi che potrebbero emergere dalla serata di Eurocup.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Valencia è una delle partite più interessanti che il primo turno di Eurocup ci possa offrire, e almeno sulla carta è un ottimo riassunto del perchè questa competizione abbia un livello davvero alto, come del resto siamo sempre stati abituati a vedere. Perdendo in Montenegro contro il Buducnost, la Virtus Bologna si è già tolta il “peso” che l’aveva accompagnata per tutto l’anno scorso, quando era arrivata imbattuta in semifinale per poi subire un’incredibile eliminazione (anche per come era maturata) mancando anche l’accesso in Eurolega.

Dove come detto ha giocato Valencia negli ultimi due anni, e tre degli ultimi quattro; gli spagnoli sono dunque abituati a certe atmosfere anche parlando del passato appena recente, ma in questa stagione non hanno iniziato troppo bene (discorso da estendere alla Liga) e in Eurocup hanno perso in maniera sanguinosa il derby interno contro Gran Canaria, riuscendo a battere soltanto il Promitheas all’esordio. Ad ogni modo tra poco si gioca, e dunque scopriremo quello che succederà in questo big match internazionale…



