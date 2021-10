DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE/ Video streaming tv: duello tutto azzurro al PalaDozza

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: IL DUELLO

Non sarà magari il tema principale nella diretta di Virtus Bologna Varese, ma certamente il duello tra Marco Belinelli e Alessandro Gentile affascina e stuzzica. A lungo i due sono stati compagni di nazionale, di una squadra che veniva chiamata generazione d’oro: all’epoca Gentile era la quarta punta di diamante di un gruppo che poteva contare, oltre che sul Beli, anche su Danilo Gallinari e Andrea Bargnani. Tre NBA più Gentile, ma le cose non sono andate bene; i due hanno seguito percorsi diversi, come sappiamo Belinelli è andato a vincere il titolo NBA (e la gara del tiro da 3 all’All Star Game) diventando un giocatore di sistema interessante per varie realtà oltre oceano per poi tornare in Italia dove chiaramente è un grande lusso.

Gentile dopo l’Olimpia Milano ha faticato a trovare la sua dimensione e, passando anche per la Virtus Bologna (e poi Trento) è leggermente risalito di colpi all’Estudiantes. Varese scommette su di lui, con premesse diverse dall’affare Luis Scola ma sostanzialmente puntando ancora su un grande talento del passato; rispetto all’argentino, solidissimo ma a fine carriera l’anno scorso, Gentile quel grande talento può ancora esprimerlo con leadership e qualità, e la prima partita contro Brescia (18 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) ci ha detto esattamente questo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Varese non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione, per questo secondo turno di campionato; abbiamo però la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA VARESE: UNA GRANDE CLASSICA

Virtus Bologna Varese, in diretta dal PalaDozza alle ore 18:30 di domenica 3 ottobre, si gioca nel programma della seconda giornata di basket Serie A1 2021-2022: una grande classica tra due squadre che hanno scritto la storia della pallacanestro nazionale e non solo, che oggi attraversano momenti differenti ma certamente sono sempre da osservare con attenzione. La Segafredo, campione d’Italia in carica, ha aperto la sua stagione vincendo la Supercoppa e poi ha travolto Trento, in trasferta, segnando 102 punti: senza mezzi termini la squadra da battere in questo campionato, al netto degli infortuni.

Buon esordio anche per la Openjobmetis che, a proposito di giocatori in infermeria, ha iniziato senza il playmaker titolare Trey Kell ma ha comunque trovato il modo di battere Brescia con un avvio stratosferico e una buona gestione dei momenti chiave; naturalmente ora Adriano Vertemati sa che questa partita sarà del tutto diversa, e che la sconfitta ci può stare. Aspettiamo però la diretta di Virtus Bologna Varese per giudicare; nel frattempo possiamo ingannare l’attesa della palla a due valutando alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Nell’anticipare la diretta di Virtus Bologna Varese dobbiamo citare l’ultimo acquisto delle V nere: per sopperire all’assenza di Ekpeh Udoh, tegola pesantissima per Sergio Scariolo, la società si è mossa sul mercato acquistando JaKarr Sampson, cresciuto a Cleveland e che ha frequentato lo stesso liceo di un certo LeBron James, con il quale ha lavorato in qualche estate e che lo ha “presentato” parlandone molto bene, riguardo un incrocio sul parquet. Sampson si aggiunge a un roster consolidato nel quale i leader sono Marco Belinelli e Milos Teodosic, ma anche un Alessandro Pajola già MVP di Supercoppa e sul quale Scariolo punta tantissimo.

La Openjobmetis come detto ha battuto Brescia senza Kell, Vertemati si è affidato a Giovanni De Nicolao come playmaker titolare facendo comunque uscire Anthony Beane dalla panchina, la formula ha funzionato ma il mattatore (premiato come miglior italiano della prima giornata) è stato Alessandro Gentile, che è un ex di questa partita e che domenica scorsa ha viaggiato su ritmi da tripla doppia, confermando immediatamente come il roster di Varese sia costruito attorno a lui e alla sua capacità di tornare determinante come negli anni migliori.



