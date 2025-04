DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Si alza la palla a due sulla diretta Virtus Bologna Varese, possiamo definire incredibile quanto accaduto nel girone di andata perché all’inizio di novembre la partita alla Itelyum Arena si era giocata per la settima giornata e la Openjobmetis ci arrivava avendo un record di una vittoria e sei sconfitte, unico successo maturato contro Pistoia e una situazione resa ancor più delicata dall’addio di Nico Mannion, che aveva firmato per Milano. La serata faceva presagire una comoda vittoria per la Virtus Bologna, e invece Varese aveva dato il meglio di sé: alla fine il punteggio aveva recitato 104-95 in favore della squadra lombarda.

Il grande eroe era stato Matteo Librizzi, chiamato a prendere il posto di playmaker titolare: per lui una partita irreale da 28 punti, 8/12 al tiro e 5/7 dall’arco, 9 assist e 40 di valutazione, per Varese cinque uomini in doppia cifra con i 18 di Jaron Johnson e i 16 di Jaylen Hands. Dobbiamo dire che difficilmente stasera si ripeterà lo stesso scenario perché nel frattempo sono cambiate alcune cose, tuttavia la Segafredo dovrà stare molto attenta all’orgoglio di una Openjobmetis che le ha già fatto male nonostante i 19 punti con 8/11 di Tornike Shengelia. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Unipol Arena perché ci siamo davvero, la diretta Virtus Bologna Varese prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Non avrete modo di seguire la diretta tv di Virtus Bologna Varese, questo match sarà fornito soltanto dalla piattaforma DAZN che la trasmetterà in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati.

SEGAFREDO LANCIATISSIMA!

Siamo vicini alla diretta Virtus Bologna Varese, grande classica che alla Unipol Arena si gioca alle ore 19:30 di domenica 27 aprile, per la 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Un match che ormai è importante solo per la Segafredo, che ci arriva lanciatissima: dopo la doppia sconfitta incassata contro Napoli e Trieste, la Virtus Bologna ha vinto quattro partite consecutive e con l’ultimo successo a Pistoia ha confermato il primo posto in classifica in compagnia di Trapani, aspettando di affrontare gli Shark in quella che potrebbe facilmente rappresentare la sfida diretta per vincere la regular season e avere il fattore campo per tutta la durata dei playoff.

Questa sera per le V nere l’occasione è ghiotta, perché Varese è di fatto salva: la Openjobmetis ha visto il baratro spalancarsi sotto i suoi piedi e nel girone di ritorno ha vinto solo tre partite, ma i successi contro Napoli e Sassari hanno portato i lombardi a una nuova permanenza in Serie A1, ora però con la necessità di rivedere qualcosa in un progetto che pareva ambizioso e potrebbe esserlo ancora, ma intanto quest’anno ha incontrato parecchi ostacoli. Nel frattempo ci apprestiamo a vivere la diretta Virtus Bologna Varese, sperando che al netto di tutto possiamo raccontare una bella partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: UNA GRANDE CLASSICA

Manca sempre meno alla diretta Virtus Bologna Varese e bisogna definire questa partita come una grande classica del nostro basket, purtroppo sono lontani i tempi in cui queste due squadre erano al top della Serie A1 e per la Openjobmetis rimane indelebile il ricordo di quella semifinale del 1999 che, contro le V nere campioni di tutto, aveva rappresentato un ideale passaggio di consegne verso lo scudetto targato Rooster, che purtroppo per la piazza lombarda rimane l’ultimo. Sono passati già 26 anni: incredibile se si pensa alla storia di Varese, ma i segni dei tempi ci sono tutti e in questo periodo raramente i biancorossi hanno vissuto stagioni positive.

Nel frattempo la Virtus Bologna ha conosciuto il baratro delle serie minori, è retrocessa sul campo ma nelle ultime stagioni è tornata a festeggiare lo scudetto e giocare in Eurolega, diventando quella corazzata che era anche se forse, guardando soprattutto al percorso internazionale ma anche alle tre finali consecutive perse in campionato, manca il centesimo per fare l’euro. Ad ogni buon conto la Virtus Bologna resta una squadra fortemente candidata a cucirsi il tricolore sul petto, Varese può dirsi soddisfatta per un’altra salvezza – soprattutto quest’anno – ma poi bisognerà abbassare la testa e tornare a lavorare in ottica futura.