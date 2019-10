Diretta Virtus Bologna Varese/ Streaming video tv: sfida storica (basket Serie A)

Virtus Bologna Varese, in diretta dal PalaDozza del capoluogo emiliano, è una partita che profuma di storia per il nostro basket: appuntamento di lusso dunque questa sera, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 19.00, con il primo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Virtus Bologna Varese però non sarà importante solamente per i ricordi di un passato glorioso: la Virtus di coach Djordjevic infatti è al comando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, domenica scorsa ha espugnato Pesaro e cercherà la cinquina contro Varese, che invece è reduce dal turno di riposo ma nella giornata precedente aveva travolto la Fortitudo Bologna arrivando così a due vittorie e una sconfitta nelle sole tre partite disputate fino a questo momento in campionato dai ragazzi di coach Caja.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Varese, che non è tra le partite trasmesse per questa quinta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato, presentando la diretta di Virtus Bologna Varese, un inizio di campionato che potremmo definire positivo per entrambe le squadre, anche se al centro dell’attenzione naturalmente c’è la Virtus, unica squadra finora capace di vincere quattro partite su quattro in Serie A e che è dunque capolista solitaria, come non le succedeva dalla stagione 2006-2007, un’epoca fa nello sport. L’innesto di Teodosic ha la sua importanza, ma in generale tuta la Virtus Bologna sembra avere già trovato la “chimica” giusta, dunque le premesse per una stagione di altissimo livello ci sono tutte – per ora non si può dire molto di più. Per Varese è ancora più complicato sbilanciarsi, dal momento che i lombardi hanno già riposato e di conseguenza hanno disputato solo tre partite: dopo la sconfitta al debutto sono comunque arrivate due vittorie larghe e convincenti, di conseguenza anche la Openjobmetis sembra avere le carte in regola per disputare un ottimo campionato.



