DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE/ Video streaming tv: lombardi già salvi con amarezza

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: GLI SCENARI

Nel parlare della diretta di Virtus Bologna Varese è inevitabile analizzare i possibili scenari alternativi che riguardano la Openjobmetis. Quando Varese è stata penalizzata per la prima volta ha perso 16 punti: se la sentenza fosse stata confermata, oggi i biancorossi giocherebbero una partita delicatissima perché la sconfitta avrebbe significato retrocessione aritmetica, le cose sono cambiate con la riduzione della penalità (da 16 a 11 punti) e dunque già battere Scafati ha rappresentato la permanenza in Serie A1 senza se e senza ma, rendendo ininfluente la trasferta della Segafredo Arena.

Il problema per Varese è ricordare lo scenario del campo: senza il caso Milenko Tepic, oggi la Openjobmetis sarebbe quinta in classifica e non scenderebbe comunque oltre la sesta posizione potendosi prendere anche la quarta, dovendo poi scoprire soltanto la sua avversaria in un primo turno playoff che sarebbe tornato dopo cinque anni. È davvero doloroso pensare che le cose sarebbero andate in questo modo, ma che ancora una volta al termine della regular season Varese romperà le righe: non è affatto detto che il prossimo anno la squadra lombarda tornerà così competitiva, anche perché i Colbey Ross non si pescano tutte le estati… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Varese non sarà una di quelle che per la 30^ giornata di basket sono trasmesse sui canali della nostra televisione, in chiaro o sul satellite. Ricordiamo ovviamente che, come solita alternativa, tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA VARESE: UNA GRANDE CLASSICA!

Virtus Bologna Varese, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 18:00 di domenica 7 maggio per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Per la Segafredo una partita che conta relativamente: sconfitta a Treviso con polemica, la Virtus Bologna ha quasi perso il primo posto in regular season ma lo scudetto lo ha vinto quando è arrivata seconda – perdendolo con il primato – dunque si tratta di una sorta di accessorio per Sergio Scariolo che comunque, nelle dichiarazioni post partita al PalaVerde, ha dimostrato di tenerci.

Varese è salva: ha aiutato la riduzione della penalizzazione, la vittoria contro Scafati ha consegnato la matematica ma è chiaro che la Openjobmetis non si possa assolutamente dire del tutto soddisfatta di questo scenario, perché stiamo parlando di una squadra che al netto del caso Milenko Tepic sarebbe quarta in classifica e possibile mina vagante dei playoff. Dunque la diretta di Virtus Bologna Varese ci consegnerà una serata agrodolce da entrambi i lati; aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal parquet della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

È di fatto una serata di rimpianti quella che riguarda la diretta di Virtus Bologna Varese. La Segafredo teneva comunque a chiudere al comando la regular season, il discusso fallo fischiato a Tornike Shengelia ha invece lanciato l’Olimpia che ora battendo Sassari sarebbe certa del primato, per le V nere resta comunque la cabala per quanto abbiamo detto in precedenza, all’interno di una stagione in cui, almeno per il momento, la squadra ha performato leggermente sotto gli standard (comunque altissimi) anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Varese, come detto, è divisa a metà: da una parte la soddisfazione per aver evitato una retrocessione che sarebbe stata sanguinosissima all’indomani della partenza di un progetto ambizioso, dall’altra l’inevitabile rammarico per una grande occasione sprecata, perché sul campo la Openjobmetis sarebbe forse andata a prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff e vissuto una post season da protagonista, potendo costruire solide basi per il futuro prossimo. Basi comunque gettate, ma è chiaro che già dal prossimo campionato tornare su questi livelli per Varese non sarà per nulla scontato…











