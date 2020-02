Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video Rai: big match in Coppa Italia

Virtus Bologna Venezia, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, va in scena alle ore 20:45 di giovedì 13 febbraio: è il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020 di basket, e la vincente di questa sfida andrà a incrociare una tra Olimpia Milano e Cremona. La Segafredo sta dominando il nostro campionato, e infatti è arrivata alla Final Eight con la testa di serie numero 1; tuttavia la squadra di Sasha Djordjevic è anche reduce da due sconfitte consecutive in campo internazionale, prima quella casalinga contro il Partizan, nella penultima giornata della Top 16 di Eurocup, e poi soprattutto quella nella finale di Coppa Intercontinentale, sconfitta da Tenerife in una serata nella quale ha sempre dovuto inseguire. Dunque la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi alle V nere; anche la Reyer sta disputando la Eurocup (settimana scorsa ha battuto Oldenburg) ma non ha dovuto effettuare il viaggio in Spagna e potrebbe avere qualche energia in più. Nel fine settimana i campioni d’Italia hanno rilanciato le loro ambizioni battendo Treviso al Talercio; una vittoria importante perchè il rendimento era in calo e, ancora in questo momento, non c’è la certezza di giocare i playoff. Non resta che aspettare la diretta di Virtus Bologna Venezia per scoprire quello che succederà, nel frattempo noi possiamo introdurre alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita e dei quali possiamo parlare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), oppure su Eurosport 2 che è un canale riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta quello di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Virtus Bologna Venezia, come già accennato, sarà importante stabilire se la Segafredo avrà recuperato le energie giuste per affrontare il quarto di Coppa Italia: la squadra emiliana ha giocato due partite ravvicinate in Coppa Intercontinentale e ha speso tanto, soprattutto in una finale di rincorsa alla fine lasciata per strada. Milos Teodosic ci si era presentato con un problema agli adduttori, alla fine ha giocato e anche bene ma adesso le condizioni del playmaker serbo vanno monitorate, anche perchè senza di lui il rendimento della squadra rischia di essere diverso. In poco tempo dunque la Virtus potrebbe ritrovarsi ad aver perso tre obiettivi stagionali, ma staremo a vedere; per quanto riguarda Venezia, nei giorni scorsi abbiamo più volte ripetuto come la Reyer abbia approcciato male la sua stagione, non riuscendo a cambiare marcia in trasferta e faticando a tenere una posizione utile (virtualmente, al momento) per andare ai playoff di campionato. Diverso il discorso in Eurocup, ma la qualificazione ai quarti è ancora tutta da conquistare: intanto, stasera vedremo se Walter De Raffaele riuscirà finalmente a superare la maledizione del primo turno di Coppa Italia e volare in semifinale…



