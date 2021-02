Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video Rai: quarto fantastico (Coppa Italia)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: UN BIG MATCH!

Virtus Bologna Venezia è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:45 di giovedì 11 febbraio: sul parquet di Assago avremo l’appuntamento con la seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2020-2021. Il basket nazionale assegna un altro titolo: la vincente di questa sfida andrà a giocare, verosimilmente, contro Milano che ha in Reggio Emilia la sua prima avversaria. Qui però stiamo parlando di un big match: le V nere e la Reyer sono, insieme a Sassari, le principali rivali di una dominante Olimpia e sono state costruite per provare a vincere tutto.

Per la Segafredo, che ha già giocato la finale di Supercoppa e sta volando in Eurocup, c’è la possibilità di rifarsi dall’anno scorso sia in termini generali che nei confronti di Venezia; i lagunari dal canto loro hanno approcciato la stagione in maniera discreta ma poi hanno spiccato il salto, e adesso arrivano al Forum nel pieno delle loro forze e rappresentando una minaccia per tutti. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Venezia; intanto possiamo fare un’analisi rapida sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Coppa Italia di basket è un appuntamento in chiaro: dunque, la diretta tv di Virtus Bologna Venezia verrà trasmessa su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro televisore e che vi permetterà, eventualmente, di accedere al servizio in mobilità visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire questa partita delle Final Eight sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che garantisce la fornitura di tutta la pallacanestro italiana (e non solo); in questo caso la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Venezia, come un anno fa: curiosamente anche l’edizione 2020 della Coppa Italia di basket aveva presentato questa partita al primo turno, e la Segafredo era incappata nella maledizione del numero 1 perché, arrivata a Pesaro dopo aver dominato il girone di andata in campionato, era incappata in una sconfitta al fotofinish contro la Reyer, che poi era andata ad aggiudicarsi il trofeo. Quest’anno la Virtus ha avuto una partenza più lenta, subendo qualche ko di troppo ma comunque restando ancorata al secondo posto; come detto in Eurocup è imbattuta e viaggia veloce verso i quarti, a differenza di Venezia che, a causa del focolaio di Coronavirus, si è dovuta arrendere già nel girone. Per Walter De Raffaele un approccio all’annata del tutto simile a quello del 2019-2020, con lo stesso sviluppo: adesso gli orogranata sono in netta ripresa, hanno vinto le ultime cinque partite di Serie A1 e possono contare su un gruppo che si conosce alla perfezione. In una competizione come la Final Eight di Coppa Italia questo può fare la differenza: dunque anche quest’anno Venezia sarà in grado di fare lo scherzetto alla Virtus Bologna? Lo stiamo per scoprire insieme…



