DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: SALTO NELLA STORIA!

Eccoci alla diretta Virtus Bologna Venezia, che alle ore 20:45 di domenica 18 maggio chiude il programma di gara-1 per quanto riguarda il primo turno dei playoff di basket Serie A1 2024-2025: questa almeno secondo il tabellone dovrebbe essere la serie più scontata perché si incrociano prima e ottava della regular season, in realtà le cose potrebbero andare in maniera diversa e bisogna ricordare che nell’ultima occasione ai playoff la Reyer aveva fatto tremare la Segafredo, sfiorando per due volte la vittoria qui alla Unipol Arena. Ora la Virtus Bologna arriva alla post season da numero 1 del seeding, grazie alla bellissima vittoria contro Trapani.

DIRETTA/ Virtus Bologna Trapani (risultato finale 101-96): 1° posto all'over-time! (11 maggio 2025)

Un successo maturato in overtime dopo il buzzer beater di Isaia Cordinier, e dunque rincorsa riuscita per le V nere che hanno ottenuto il fattore campo per tutti i playoff in maniera non indifferente, riuscendo a contrastare le altre corazzate e facendo molto meglio rispetto a un cammino pessimo in Eurolega. Venezia ha battuto Varese in casa nell’ultima giornata ma era già sicura dell’ottava posizione, sa di essere qui quasi per miracolo ma comunque con merito: come andranno le cose nella diretta Virtus Bologna Venezia?

DIRETTA/ Venezia Varese (risultato finale 83-64): si è deciso tutto nell'ultimo quarto! (11 maggio 2025)

VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti che la diretta Virtus Bologna Venezia sarà su DMAX e quindi in chiaro in tv, chi invece la volesse seguire in diretta streaming video dovrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: PER SPEZZARE IL DIGIUNO!

Nel presentare la diretta Virtus Bologna Venezia abbiamo detto che la Reyer si è qualificata ai playoff con un’impresa non troppo riconducibile a se stessa: intanto la vittoria contro Tortona con cui ha preso il vantaggio nella doppia sfida diretta, poi un ottavo posto mantenuto nonostante una vittoria nelle cinque partite seguenti, a far entrare Venezia nel tabellone è stato l’incredibile crollo della Bertram che ha perso sei gare consecutive. Come dire: in condizioni normali probabilmente gli orogranata avrebbero già chiuso la loro stagione, invece ora si trovano a sfidare la testa di serie numero 1 nella speranza di centrare il grande colpo e volare in semifinale.

DIRETTA/ Scafati Virtus Bologna (risultato finale 87-104): per Givova ko e retrocessione (oggi 4 maggio 2025)

Per la Virtus Bologna invece si tratta di spezzare il sortilegio legato alle finali scudetto: la Segafredo ha giocato le ultime quattro e sempre contro Milano, ma ha vinto solo la prima. Quest’anno la sfida contro l’Olimpia avverrà eventualmente in semifinale: non è necessariamente una buona notizia per un Dusko Ivanovic che, subentrato a stagione in corso al dimissionario Luca Banchi (che poi ha portato il Panathinaikos a gara-5 dei playoff di Eurolega) ha comunque dimostrato di aver trovato una buona formula per far rendere al meglio questa corazzata, che infatti si è per il momento messa davanti a tutte e ancora una volta minaccia di arrivare sino in fondo, Milano (e per ora Venezia) permettendo.