Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv: derby già importante! (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: DERBY IN EUROCUP!

Virtus Bologna Venezia è in diretta dal PalaDozza, e si gioca alle ore 20:30 di martedì 16 novembre: è grande derby nella 5^ giornata del gruppo B di basket Eurocup 2021-2022, le due squadre italiane sono accoppiate nello stesso girone e dunque si danno battaglia tra poche ore nel match di andata. I primi due episodi stagionali, come vedremo, li ha vinti la Segafredo che però arriva da due sconfitte consecutive in Eurocup: particolarmente bruciante quella contro Valencia, perché nella prima parte di gara la squadra aveva dominato ma poi è crollata, facendosi rimontare.

Diretta/ Virtus Bologna Valencia (risultato finale 96-97): felsinei beffati!

Bene invece la Reyer, che due tonfi pesanti in Eurocup li aveva subiti in precedenza ma è tornata a mettere le cose in chiaro: la vittoria contro il Buducnost è stata preziosa anche e soprattutto perché la squadra montenegrina era ancora imbattuta nel torneo. Vedremo allora se il trend internazionale proseguirà nella diretta di Virtus Bologna Venezia; mentre aspettiamo che si giochi possiamo cominciare a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dal derby, sempre molto importante sul piano psicologico anche se siamo all’inizio del percorso.

DIRETTA/ Reggio Emilia Avtodor (risultato finale 80-77): Unahotels all'ultimo respiro

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia sarà garantita da Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder satellitare: solo gli abbonati a questa emittente potranno dunque seguire la partita di Eurocup, avvalendosi anche del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito www.eurocupbasketball.com per avere tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Boulogne Trento (risultato finale 93-80): la chiudono i transalpini

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

È dunque derby in Eurocup: Virtus Bologna Venezia è una partita che inevitabilmente si gioca in un contesto diverso rispetto a quello che potrebbe essere il campionato o la Supercoppa. Sicuramente la Segafredo ha bisogno di rialzare la testa: due partite (purtroppo fatali) in questa competizione le aveva perse l’anno scorso in totale e solo alla fine, quest’anno sono già arrivate in quattro turni della prima fase e, anche se gli allarmismi non hanno dimora dal punto di vista della classifica e delle possibilità di qualificarsi al tabellone ad eliminazione diretta, sicuramente Sergio Scariolo è ben consapevole di come qualche problema in seno al roster ci sia, e vada sistemato.

Un discorso che è vero anche per Venezia, anche perché la Reyer – a differenza della Virtus Bologna – ha iniziato la sua stagione in maniera non esattamente brillante, lasciando intendere di poter faticare più degli anni scorsi. Poi è arrivata qualche vittoria importante, anche in campionato; il colpo ottenuto contro il Buducnost ha in qualche modo riscattato due sconfitte che in Eurocup, per come erano maturate, erano state particolarmente brucianti. Pian piano la squadra di Walter De Raffaele sta trovando il giusto ritmo per affrontare al meglio i prossimi impegni, e vincere il derby in trasferta sarebbe sicuramente un ottimo modo per mettere un altro mattoncino in un periodo che può essere importante anche per il futuro dell’annata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA