DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA/ Video streaming tv: le parole di Luca Banchi (gara-2, oggi 26 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: L’ANALISI DI LUCA BANCHI

Abbiamo parlato tanto della prima partita, allora aspettando la diretta di Virtus Bologna Venezia per gara-2 possiamo leggere anche le analisi dei due allenatori, cominciando da coach Luca Banchi che ha commentato così il successo dalla sua Virtus al supplementare su Venezia: “È stata una partita che ha vissuto su picchi tecnici ed emotivi, siamo stati bravi a vincere trovando le giocate giuste nel finale di tempo. È un dato di fatto che Venezia sia una grande squadra, che ha tutto il talento e le potenzialità per accendersi in qualsiasi momento della gara, come è un dato di fatto che nei primi 20′ siamo riusciti a esprimere minuti di altissima qualità, intensità e continuità, poi non trovando più quella precisione che aveva contraddistinto i primi 20/23 minuti di partita”.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 103-89): decide Belinelli! (gara-1, 24 maggio 2024)

La Virtus Bologna infine è comunque riuscita a vincere, anche grazie al fatto che nel finale di partita ha trovato “dei riferimenti che ci hanno permesso di portare a casa una preziosissima prima gara. Dal punto di vista difensivo, per la flessione nel terzo quarto credo che sia opportuno fare delle valutazioni, dobbiamo fare decisamente un passo in avanti per frenare la vena realizzativa della loro squadra”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 92-63): V Nere in semifinale! (gara-5, 21 maggio 2024)

VIRTUS BOLOGNA VENEZIA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi non sarà presente al palazzetto, c’è la buona notizia che riguarda quella che potremmo definire “copertura totale” per quanto riguarda la diretta tv di Virtus Bologna Venezia: in chiaro su DMAX, canale numero 52 del telecomando, ma anche su Eurosport per gli abbonati ed infine la terza opzione è quella della diretta streaming video di Virtus Bologna Venezia, garantita naturalmente anche dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: ANCORA GRANDI EMOZIONI

Dopo una prima partita ricchissima di alti e bassi e decisa infine solamente al tempo supplementare, la diretta di Virtus Bologna Venezia promette di divertirci parecchio anche stasera, domenica 26 maggio 2024, con l’appuntamento per gara-2 della semifinale playoff della Serie A di basket che è fissato alle ore 20.45, naturalmente di nuovo presso la Segafredo Arena di Bologna. I padroni di casa sono in vantaggio ma nulla può essere dato per scontato nella diretta di Virtus Bologna Venezia, una partita vissuta su continui ribaltamenti, vantaggi anche enormi e rimonte pazzesche.

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 92-95): la Reyer resiste! (gara-4, oggi 18 maggio 2024)

Infine la Virtus Segafredo Bologna ha vinto grazie a un supplementare letteralmente dominato, tanto che il punteggio di 103-89 non farebbe nemmeno pensare a una partita in equilibrio dopo 40 minuti, perché la Umana Reyer Venezia ha pagato gli sforzi compiuti nella rimonta del secondo tempo. In copertina l’eterno Marco Belinelli, autore di ben 26 punti in una partita che d’altronde ha esaltato i giocatori italiani, dal momento che dietro a lui ci sono i 20 punti di Amedeo Tessitori e i 19 di Marco Spissu per una Venezia che ha comunque dimostrato come questa serie potrebbe essere lunga e divertente. Non vediamo l’ora di seguire il secondo atto della diretta di Virtus Bologna Venezia…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: COSA CI HA DETTO LA PRIMA PARTITA?

Presentando la diretta di Virtus Bologna Venezia per gara-2 della semifinale playoff, ci sembra giusto adesso raccontare più nel dettaglio le infinite emozioni della prima partita. Già il primo quarto era stato una sintesi dell’intero match: Virtus Bologna in fuga sul +10 (22-12), parità ristabilita con un 10-0 di Venezia e infine un canestro emiliano per il 24-22 casalingo al termine dei primi dieci minuti. Il secondo quarto è stato invece quello della fuga della Virtus Bologna, che infatti è andata all’intervallo con un eccellente +15, sul 52-37.

Avrebbe potuto essere una sentenza, specie perché l’inizio del terzo quarto ha visto la Virtus Bologna toccare addirittura il +20 sul 57-37, ma poi è iniziata una rimonta incredibile di Venezia, tanto che dopo 30 minuti si era 67-65, con due soli punti di differenza. L’ultimo quarto ha visto un paio di allunghi della Virtus fino al +8 ma anche due sorpassi di Venezia, anche se di un solo punto, fino al verdetto di 86 pari sulla sirena. Si è andati così al supplementare, che tuttavia è stato un vero e proprio monologo emiliano fino al 103-89 conclusivo. In poche righe abbiamo cercato di riassumere i tanti colpi di scena di venerdì sera, oggi invece cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Venezia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA