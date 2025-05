DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Virtus Bologna Venezia sta per iniziare: chi andrà in semifinale playoff? Fin qui è stata una serie davvero intensa: la partita che è terminata con il maggiore scarto è stata gara-3, vinta dalla Reyer al Taliercio 89-82, questo racconta molto dell’equilibrio che abbiamo vissuto sul parquet e infatti il margine medio nei primi quattro episodi è stato di 5 punti, le cifre volendo ci dicono anche che è la Virtus Bologna ad aver fatto maggiormente fatica nel vincere le due gare casalinghe ma qui siamo davvero ai dettagli, ogni singolo match si è risolto di fatto nel finale e quindi ci aspettiamo una gara-5 da urlo.

Due sere fa intanto abbiamo avuto un altro clinic da parte di Mfiondu Kabengele: 21 punti e 11 rimbalzi con 6/13 al tiro e soprattutto 3/5 dall’arco. Il lungo canadese sta viaggiando in questa serie a 17,8 punti e 8,8 rimbalzi, avendo sensibilmente alzato le sue medie rispetto alla regular season; non sappiamo se sarà lui ad andare in semifinale ma certamente lo meriterebbe, così come dall’altra parte va citata la gara-4 di un Mouhamet Diouf da 19 punti, 8 rimbalzi e un incredibile 8/8 dal campo. Che la battaglia abbia inizio adesso: è tutto pronto per la diretta Virtus Bologna Venezia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia è riservata agli abbonati del satellite essendo su Eurosport 2, per la diretta streaming video dovrete rivolgervi, sempre in abbonamento, alla piattaforma DAZN.

VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: L’UNICA GARA-5!

A partire dalle ore 20:45 di martedì 27 maggio la diretta Virtus Bologna Venezia ci dirà quale delle due squadre volerà in semifinale playoff: siamo infatti a gara-5 del primo turno nella post season di basket Serie A1 2024-2025, la Reyer fin qui ha fatto il suo dovere perché è riuscita a vincere anche la seconda partita al Taliercio, di conseguenza, e diversamente da un anno fa, si è regalata la “bella” anche se alla Unipol Arena, con la necessità di strappare un successo esterno per proseguire la sua corsa. Traguardo non semplice, perché la Virtus Bologna è comunque la squadra che ha vinto la regular season e sembra più attrezzata.

Tuttavia, mai dire mai: per le V nere la stagione è stata lunga e dispendiosa e il fatto di aver disputato anche 34 partite di Eurolega non ha certo aiutato, adesso potrebbe entrare qualche fantasma nella mente dei ragazzi di Dusko Ivanovic e intanto questa serie è l’unica, nel primo turno dei playoff, che abbia bisogno di gara-5 per stabilire la semifinalista. Su queste premesse la diretta Virtus Bologna Venezia potrebbe essere entusiasmante: a noi non resta che seguirla insieme e scoprire cosa succederà alla Unipol Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: CHI VINCE TROVA MILANO

Il primo dato che dobbiamo citare nel presentare la diretta Virtus Bologna Venezia è naturalmente il nome dell’avversaria in semifinale: sarà Milano che ha eliminato Trento in quattro partite, ancora una volta dunque bisognare fare i conti con l’Olimpia e sia la Reyer che la Segafredo hanno ottimi motivi per cercare rivincita, in particolar modo una Virtus Bologna che, dopo lo scudetto vinto nel 2021, ha perso le seguenti tre finali e ora sa che l’ostacolo più tosto arriverebbe un passo prima. Al netto di Milano comunque la partita di questa sera è tutta da giocare: la serie fino a questo momento si è presentata molto equilibrata.

Venezia, arrivata ai playoff come ottava in classifica e anche grazie al crollo di Tortona, ha dimostrato di essere squadra vera, che anche in gara-4 è andata sotto nel primo quarto ma poi ha retto il punto a punto contro un’avversaria di qualità maggiore e anche roster più lungo, trovando il parziale decisivo nel finale. Va fatto un applauso a Neven Spahija che, per quelle che erano le premesse e il nome dell’avversaria, ha portato la Reyer forse oltre le aspettative, ma ora naturalmente gli orogranata devono fare il passo in più…