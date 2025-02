DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: A CACCIA DI RIPRESA!

Vicini alla diretta Virtus Bologna Venezia, la partita che alle ore 19:00 di domenica 2 febbraio chiude il programma della 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: un match sempre affascinante tra due squadre che per un certo periodo, a dire il vero troppo breve, sono state i due quarti delle quattro sorelle, che poi hanno preso strade leggermente diverse ma, allo stesso modo e volendo generalizzare, sono rimaste assolutamente da playoff. La Virtus Bologna, campione d’Italia nel 2021 e poi sconfitta tre volte in finale da Milano, ha ritrovato la sua dimensione in Eurolega anche se le cose non vanno benissimo; in campionato poi arriva dalla sconfitta maturata a Sassari.

Ha perso anche la Reyer nell’ultimo turno: Venezia era sicuramente in ascesa e ha avuto la grande occasione di battere Trento, ma nel secondo tempo si è fatta rimontare ed è caduta sul filo di lana, per di più al Taliercio, e ora il calendario la confronta con un’altra corazzata con il rischio di perdere tutto il terreno guadagnato, ricordando che per ora gli orogranata non giocherebbero la post season. Non ci resta quindi che aspettare la diretta Virtus Bologna Venezia, una partita che speriamo possa regalare tanti temi tattici nel suo sviluppo.

Sicuramente la diretta Virtus Bologna Venezia rappresenta per Dusko Ivanovic una buona occasione per riprendere la marcia: la sensazione è che, al netto di quanto il nuovo allenatore abbia portato dopo le dimissioni di Luca Banchi, la vera Segafredo la vedremo realmente soltanto quando arriveranno i playoff, per il momento si tratta di una squadra ancora alla ricerca delle giuste rotazioni e della formula per arrivare in fondo, un primo test lo avremo in Coppa Italia che però rimane una competizione molto diversa perché giocata in gara secca sulla distanza di pochi giorni, e in cui la forma fisica avrà un impatto decisamente superiore che in altre occasioni.

Coppa Italia che non giocherà Venezia, che quest’anno non è riuscita a qualificarsi: del resto la Reyer non è partita benissimo in campionato e ha dovuto accettare di operare una rimonta che si è concretizzata in un buon periodo invernale, ma possiamo senza ombra di dubbio affermare, e questo è valido anche in Eurocup, che Venezia sia una squadra molto ondivaga, capace di avere un buon filotto di vittorie ma poi di calare sensibilmente dall’oggi al domani. Attenzione, perché i playoff sono tutt’altro che scontati: andare a superare in classifica squadre come Tortona, Trieste e Reggio Emilia sarà tutt’altro che semplice…