DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: SERIE GIÀ AL VELENO!

Ci approcciamo alla diretta Virtus Bologna Venezia ed è già grande intensità nella serie del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025: alle ore 20:30 di martedì 20 maggio gara-2 va in scena ancora alla Unipol Arena, siamo reduci da una partita di apertura che ha fornito indicazioni interessanti e si è conclusa nel segno delle polemiche. Da questo punto di vista, abbiamo ripreso da dove si era lasciato un anno fa: la Reyer, sconfitta sul filo di lana, non ha digerito alcune decisioni arbitrali che, a detta della società orogranata, hanno spezzato quella che era una grande rimonta.

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 90-85): Reyer subito KO! Gara-1 playoff, 18 maggio 2025

La Virtus Bologna ha rischiato parecchio: arrivata forse sulle gambe per una stagione lunghissima (ma anche Venezia non ha certo giocato poco), ha quasi compromesso un vantaggio superiore ai 20 punti ma ha saputo portare a casa una vittoria fondamentale, anche qui dunque dobbiamo dire che nell’ultima serie di playoff avevamo visto qualcosa di simile e l’andamento della partita di domenica ci dice che la Reyer ha davvero le possibilità per sovvertire il pronostico e ribaltare il fattore campo, ma lo scopriremo nel corso della diretta Virtus Bologna Venezia che prenderà il via tra poco.

DIRETTA/ Virtus Bologna Trapani (risultato finale 101-96): 1° posto all'over-time! (11 maggio 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia viene garantita da Eurosport 2 per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, la diretta streaming video è invece fornita, sempre in abbonamento, dalla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO

La diretta Virtus Bologna Venezia è iniziata nel migliore dei modi, almeno secondo lo spettacolo e la possibilità che questa serie si allunghi: in gara-1 la Segafredo ha dominato per larghi tratti ed è arrivata sul risultato di 83-62 con meno di 5 minuti da giocare, ma incredibilmente la Reyer ha piazzato un 2-15 che ha rimesso la situazione in equilibrio. Qui sono poi arrivati i fischi che i lagunari hanno contestato; sia come sia, la Virtus Bologna ha mandato ben sei giocatori in doppia cifra e ha vinto la partita nonostante un Isaia Cordinier da 4 punti e appena tre tiri tentati.

DIRETTA/ Venezia Varese (risultato finale 83-64): si è deciso tutto nell'ultimo quarto! (11 maggio 2025)

A Venezia non è bastato uno scintillante Davide Moretti da 19 punti; si torna in campo a distanza di 48 ore e, come già detto, la squadra di Neven Spahija ha già preso consapevolezza di come i dettagli possano fare la differenza, anche se adesso il tema sarà quello di provare a girarli dalla propria parte. Di sicuro la Reyer ha bisogno di ritrovare il miglior Aamir Simms e di tirare meglio dall’arco: 27% in gara-1, già aver sfiorato la vittoria esterna con simili percentuali è tanto ma ora appunto bisogna fare il passo in più per girare realmente il fattore campo e aumentare le possibilità di prendersi la semifinale dei playoff.