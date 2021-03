Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv: sfida ai vertici (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: BALLOTTAGGIO PER TROVARE L’ANTI-MILANO

Virtus Bologna Venezia, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Michele Rossi e Andrea Bongiorni, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, sabato 6 marzo 2021, presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, sesto turno del girone di ritorno di cui costituisce il piatto forte. Presentando la diretta di Virtus Bologna Venezia, dobbiamo evidenziare infatti che si tratta di una sfida tra due delle formazioni più quotate del basket italiano. La Virtus Segafredo Bologna, con tredici vittorie e sei sconfitte su diciannove partite giocate finora, fa parte del terzetto di squadre al secondo posto alle spalle di Milano, anche se va detto che ha giocato un match in più rispetto a Brindisi e Sassari. Appena dietro ecco la Umana Reyer Venezia, che vanta un bilancio di dodici vittorie e sette sconfitte: l’obiettivo della formazione lagunare sarà dunque l’aggancio in classifica ai rivali, sfruttando anche le difficoltà casalinghe della Virtus versione 2020-2021. C’è grande attesa per questa partita, che cosa succederà in Virtus Bologna Venezia?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia sarà disponibile su Eurosport 2, dunque tifosi ed appassionati – a patto di essere abbonati – avranno una doppia possibilità di seguire la partita, dal momento che potranno anche affidarsi alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Venezia ci offrirà dunque una delle partite più attese della stagione regolare della Serie A di basket, tra due squadre che sono in lotta per la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Le partite disputate settimana scorsa, quando il campionato di Serie A di basket è ripartito dopo la doppia sosta dovuta a Final Eight di Coppa Italia e partite della Nazionale, ci hanno dato a dire il vero sensazioni differenti. La Virtus Bologna infatti ha vinto per 85-76 in casa contro Varese, migliorando dunque i propri numeri casalinghi che però oggi verranno messi alla prova da Venezia, che sarà un banco di prova perfetto per capire se la Virtus Bologna ha finalmente ingranato la marcia giusta anche in casa. Dal canto suo, la Umana Reyer arriva dalla sconfitta per 96-88 nel big-match dello scorso turno contro Sassari, di conseguenza Venezia deve fare di tutto per evitare il secondo stop consecutivo contro una diretta concorrente, che peserebbe come un macigno per coach Walter De Raffaele nella lunga volata per il secondo posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA