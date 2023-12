DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA/ Video streaming tv: una grande rivalità (basket A1, 16 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: LA RIVALITÀ

Parlando della diretta di Virtus Bologna Venezia possiamo citare la grande rivalità tra queste due squadre. Magari solo accennata perché non ci sono episodi davvero pregnanti – per esempio nessuna finale scudetto – però certamente, come già ricordavamo in precedenza, Virtus Bologna e Venezia hanno segnato un’epoca sia pure molto breve della nostra Serie A1, facendo parte di quelle quattro sorelle che comprendevano anche Milano e Sassari e che in quel periodo, diciamo per un paio d’anni, erano decisamente una spanna sopra tutte le avversarie. Come episodio significativo, possiamo citare la semifinale di Supercoppa 2021.

Alla Unipol Arena, già conosciuta come PalaMalaguti, si era giocato il 20 settembre dopo la fase a gironi che aveva caratterizzato quel biennio del torneo; Venezia era andata subito sotto, aveva operato una grande rimonta ma alla fine era caduta sotto i colpi di Kevin Hervey, autore di 17 punti e 9 rimbalzi, mentre Milos Teodosic aveva smazzato 8 assist. Per la Reyer straordinario Stefano Tonut con 16 punti, 9 rimbalzi e 4 assist; in finale era andata la Virtus Bologna con il risultato di 72-71, poi i campioni d’Italia (appena passati nelle mani di Sergio Scariolo) avevano anche vinto la Supercoppa battendo Milano (90-84) grazie a 18 punti e 9 rimbalzi di Mouhammadou Jaiteh. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia viene garantita dalla televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, il canale è Eurosport 2 che trovate al numero 211 del vostro decoder. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

UN BIG MATCH!

Virtus Bologna Venezia, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Mark Bartoli e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:30 di sabato 16 dicembre: alla Segafredo Arena grande sfida per la 12^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Un match che mette di fronte due delle tre squadre che inseguono la capolista Brescia: per entrambe un bilancio di otto vittorie e tre sconfitte, la Virtus Bologna ha bisogno di rialzare la testa dopo aver perso in volata il big match contro Milano, che chiaramente ha al momento importanza relativa ma qualcosa può comunque averci detto.

Venezia invece arriva dalla netta vittoria contro Scafati: un successo interno che serviva a una Reyer che, partita benissimo, ha poi calato leggermente la sua produzione pur rimanendo in alta classifica, sempre con la possibilità d vincere la regular season o comunque di avere il fattore campo a favore nel primo turno dei playoff. Sarà interessantissimo scoprire cosa succederà tra poco nella diretta di Virtus Bologna Venezia; mentre aspettiamo la palla a due facciamo le nostre solite considerazioni sui temi principali che potrebbero emergere da questa serata.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Venezia raccontiamo quindi un big match, una partita che fino a pochi anni fa era considerata una delle grandi sfide tra le “quattro sorelle”, uno scenario che purtroppo il Covid (e non solo) ha contribuito a cancellare. Resta il fatto che Venezia sia una squadra che è ancora sulla breccia, nonostante l’esonero di Walter De Raffaele e un nuovo corso; la Reyer però deve ritrovarsi subito, perché in Eurocup ha perso di 30 a Parigi e si è complicata la vita nella corsa al play in, e una sconfitta così netta può condizionare questa trasferta alla Segafredo Arena.

La Virtus Bologna, come detto, non può considerare il ko del Mediolanum Forum come un segnale assoluto ma certamente aver perso contro Milano in questo momento della stagione, con l’Olimpia in crisi e le V nere in volo – anche in Eurolega- può essere indicativo della maggior fame che l’avversaria ha messo in campo; per Luca Banchi un insegnamento che sarà prezioso qualora ci si dovesse ritrovare in finale scudetto, al momento è appunto un incidente di percorso che in una stagione lunga ci può stare eccome, l’importante per la Segafredo sarà provare a riprendersi immediatamente vincendo appunto questa partita.











