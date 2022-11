Diretta Virtus Bologna Villeurbanne/ Streaming video tv: al PalaDozza! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: OCCASIONE SEGAFREDO!

Virtus Bologna Villeurbanne è in diretta dal PalaDozza, alle ore 21:00 di venerdì 4 novembre: il match è valido per la sesta giornata di basket Eurolega 2022-2023, e mette a confronto due delle sette squadre che entrando in questo turno hanno due vittorie e tre sconfitte. Per le V nere il grande ritorno in Eurolega non è stato dei migliori, ma pian piano Sergio Scariolo sta trovando la quadratura del cerchio: settimana scorsa è arrivata una bellissima vittoria sul campo del Real Madrid, naturalmente in 34 partite di regular season certi episodi possono restare isolati ma la Virtus Bologna comunque sta davvero salendo di colpi.

L’Asvel ha aperto la sua Eurolega contro Milano, ed esattamente come la Segafredo ha vinto due partite; l’anno scorso non era riuscito a tenere il passo nella corsa ai playoff e in questa stagione le cose rischiano di rimanere molto simili, ma comunque c’è la speranza di potersi migliorare e sicuramente si tratta di una squadra che può dare fastidio. Aspettiamo allora che la diretta di Virtus Bologna Villeurbanne prenda il via, nel frattempo noi possiamo fare la nostra solita valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante e soprattutto molto importante serata di Eurolega al PalaDozza, tra poco si gioca…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Villeurbanne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sappiamo bene che le partite di Eurolega, vale a dire quelle selezionate turno dopo turno, sono una prerogativa di questa emittente e dunque rappresentano un appuntamento in esclusiva per gli abbonati, che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. Va poi detto che sul sito ufficiale, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Villeurbanne rappresenta una bella occasione per le V nere, che con una vittoria si porterebbero al 50% come record: è sicuramente presto per tracciare bilanci definitivi, la regular season della nuova Eurolega è davvero troppo lunga per dire se una sconfitta o una vittoria, prese singolarmente, possano realmente dare il mood generale ma, come già detto, la Virtus Bologna ha saputo riscattare qualche brutta sconfitta (per esempio quella rimonta contro lo Zalgiris Kaunas) con il colpo al Wizink Center, una partita che ha giocato con grande autorità mettendo sotto la squadra che pochi mesi fa era in finale di Eurolega.

Una Virtus Bologna che viaggia a punteggio pieno in campionato, e anche questo chiaramente può dare una bella mano a sbloccarsi definitivamente in Europa; di Villeurbanne dobbiamo dire che in estate l'Asvel ha perso Victor Wembanyama, futura prima scelta NBA con un hype forse anche maggiore a quello che ai tempi riguardava un certo LeBron James, perché la stella francese ha scelto di andare a mettere insieme più minuti in un contesto con meno pressioni come quello del Metropolitans, che non gioca le coppe. Vedremo se per lui sarà stata la decisione giusta, vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Villeurbanne e chi si prenderà la vittoria…











