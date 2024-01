DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE/ Video streaming tv: cinque precedenti in Eurolega (18 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Virtus Bologna Villeurbanne sono cinque: quello della partita di andata vinto dalla Segafredo per 3 punti all’Astroballe, naturalmente i due della passata stagione ma anche il doppio confronto che era andato in scena nella stagione 2002-2003. Il bilancio parla di tre vittorie per la Virtus Bologna e due per l’Asvel, ma è curioso: in cinque episodi non ci sono mai state vittorie casalinghe, le squadre si sono sempre imposte in trasferta e questo significa che per due volte Villeurbanne ha fatto il blitz a Bologna, l’ultima delle quali con il risultato di 79-84 all’inizio del novembre 2022.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 103-76): Bartley 21 punti (oggi 15 gennaio 2024)

Noi vogliamo invece ricordare la partita dell’ottobre 2002, anche la prima tra queste due squadre in Eurolega: l’Asvel si era imposto in quello che si chiamava PalaMalaguti con il risultato di 84-88, partita dall’andamento strano con quattro periodi ciascuno “vinto” nettamente da una delle due squadre, ma come esito finale aveva vinto Villeurbanne che aveva trovato la grande serata di Stevin Smith, Yann Bonato e Davor Marcelic che avevano combinato per un fantastico 11/14 dall’arco e 56 degli 88 punti totali della squadra francese. Alla Virtus Bologna non era bastato Antoine Rigaudeau: 24 punti, 8/12 al tiro e 4/7 dalla lunga distanza per il playmaker transalpino. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Anadolu Efes Virtus Bologna (risultato finale 99-75): brutta sconfitta! (oggi 12 gennaio 2024)

VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Villeurbanne sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Maccabi Virtus Bologna (risultato finale 95-78): caduta delle V nere! (Eurolega, 10 gennaio 2024)

VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: PER RIPRENDERE LA MARCIA!

Virtus Bologna Villeurbanne è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di giovedì 18 gennaio 2024: si gioca per la 22^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, ed è una bella occasione di rilancio per una Segafredo che arriva da due sconfitte consecutive, ha lasciato il secondo posto in classifica nelle mani del Barcellona e ha dato la sensazione di essere in calo soprattutto sul piano fisico, cosa che può anche essere strutturale – vista la complessità dell’Eurolega – a patto che ovviamente una squadra in piena corsa per il play in o addirittura i quarti si rilanci abbastanza in fretta.

Questo il tema portante nella diretta di Virtus Bologna Villeurbanne: nella settimana precedente le V nere hanno perso sia contro il Maccabi, facendosi rimontare, sia contro l’Anadolu Efes e qui non sono mai entrate in partita, adesso quindi sono chiamate a dare una risposta perché la situazione rimane positiva, ma ci vorrebbe davvero poco tempo per renderla molto più complicata. Vedremo allora come andranno le cose alla Segafredo Arena, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Villeurbanne resta dunque molto importante nel percorso che la Segafredo sta facendo in Eurolega: si tratta di un match contro una squadra ultima in classifica, che in epoca recente ha battuto un paio di colpi (uno ancora con Gianmarco Pozzecco come allenatore) ma che in generale non è mai stata in corsa anche solo per qualificarsi al play in, ora dunque i francesi punteranno semplicemente sulla possibilità di chiudere nel migliore dei modi questa competizione e provare anche a trovare ritmo per il campionato, che rimane il principale obiettivo di una squadra che in Eurolega ha sempre faticato anche negli ultimi anni.

Per questo la Virtus Bologna vede la vittoria di questa sera come necessaria: nella posizione in cui è la squadra di Luca Banchi deve per forza lottare per provare a strappare la qualificazione diretta al play in, naturalmente combattere con il Barcellona è complicato e ci sono le altre avversarie che stanno arrivando da sotto, sarà dunque davvero prezioso non perdere troppo ritmo e ripartire immediatamente dopo le due sconfitte. Banchi ha parlato di pochi allenamenti perché di fatto la Virtus Bologna è sempre in viaggio: questo riguarda un po’ tutte le squadre di Eurolega e infatti i periodi di flessione possono arrivare per chiunque, dunque tra poche ore il parquet della Segafredo Arena fornirà il suo responso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA