DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS/ Video streaming tv: precedenti favorevoli ai lituani (5 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Bologna Zalgiris ci consegna come già detto una partita storica: è stata la finale di Eurolega nel 1999 con vittoria della squadra lituana – al primo e unico titolo – poi ha avuto altri precedenti mentre nell’Eurolega moderna, che è stata introdotta nel terzo millennio, ci sono sei sfide con quattro vittorie dello Zalgiris a fronte di due successi della Virtus Bologna. Il primo di questi nell’ottobre 2001, un netto 90-54 con 20 punti di Manu Ginobili e 19 di Marko Jaric, e i lituani tenuti al 38,8% da 2 punti e il 22,,2% dall’arco, per una prestazione difensiva straordinaria.

L’altro successo è invece quello dell’ottobre 2007, e qui era terminata con un 81-75 frutto di un dominante Alan Anderson autore di 28 punti con 12/15 al tiro (50% dall’arco). Nella passata stagione invece lo Zalgiris Kaunas ha vinto entrambe le partite: alla Segafredo Arena, all’inizio di gennaio, è passato per 77-87 cavalcando i 17 punti di Rolands Smits (anche 8 rimbalzi) e Ignas Brazdeikis, per la Virtus Bologna inutile una prova straordinaria di Milos Teodosic, 21 punti e 12 assist con 6/12 dal campo e 6/6 ai liberi. Vedremo allora come andranno le cose questa sera in un altro episodio della diretta di Virtus Bologna Zalgiris… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Zalgiris sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà questa emittente a fornire le grandi sfide di Eurolega, concentrandosi naturalmente sulle due rappresentanti italiani. Non farà eccezione questo match valido per la prima giornata, che gli abbonati potranno seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: SI RIPARTE IN EUROLEGA!

Virtus Bologna Zalgiris è in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di giovedì 5 ottobre: finalmente è arrivato il momento di parlare di Eurolega 2023-2024, la principale competizione europea di basket torna a farci compagnia e, per la seconda stagione consecutiva, vi troviamo una Virtus Bologna che l’anno scorso ci è tornata dopo parecchi anni ed è anche stata abbastanza competitiva, senza tuttavia riuscire a timbrare quella qualificazione ai playoff che la società aveva posto come obiettivo, pur sapendo che non sarebbe stata una passeggiata andare a prenderli (come poi si è purtroppo rivelato).

Intanto le V nere hanno aperto la loro stagione nel migliore dei modi: prima hanno vinto la terza Supercoppa Italiana consecutiva, poi hanno esordito in Serie A1 vincendo sul parquet di Scafati. Con Luca Banchi al timone dopo l’incredibile esonero di Sergio Scariolo, ora inizia anche l’Eurolega: aspettando la diretta di Virtus Bologna Zalgiris, vediamo quali potrebbero essere i temi principali che emergeranno dal parquet della Zalgirio Arena, in una partita già molto importante perché la classifica del girone unico concede davvero pochi sconti a chi voglia conquistare i playoff.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ZALGIRIS: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco allora alla diretta di Virtus Bologna Zalgiris: la Segafredo apre le danze contro la storica squadra lituana da cui, anche se sono passati oltre 20 anni, aveva ai tempi subito una bella ripassata in una finale di Eurolega. Da allora lo Zalgiris Kaunas non è più riuscito a mantenere il livello, ma in epoca recente qualche soddisfazione è riuscito a togliersela: con Sarunas Jasikevicius aveva addirittura raggiunto la Final Four, mentre l’anno scorso il settimo posto in regular season ha portato alla qualificazione ai playoff.

La sconfitta, ironia della sorte, è arrivata per 0-3 contro il Barcellona allenato proprio da Jasikevicius; come detto la Virtus Bologna non è riuscita a volare alla post season anche se è rimasta in corsa a lungo per questo traguardo; le V nere hanno alternato ottime prestazioni, per esempio le vittorie contro Barcellona e Real Madrid, ad altre partite in cui è mancato qualcosa non tanto a livello di roster ma di approccio. Ora, come detto, la ripartenza non può che avvenire con lo stesso obiettivo da andare a prendere; l’esordio contro lo Zalgiris potrebbe già dare qualche utile indicazione in merito.











