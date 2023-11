Diretta/ Virtus Entella Cesena streaming video tv: equilibrio nei precedenti (Serie C, 16 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS ENTELLA CESENA: I TESTA A TESTA

Sono parecchi i precedenti nella diretta di Virtus Entella Cesena, soprattutto sono tutti recenti e dunque forniscono un quadro indicativo per il match di questa sera: contiamo un totale di 12 sfide, con un curioso equilibrio visto che abbiamo cinque vittorie a testa e due pareggi. Il trend recente gioca comunque a favore del Cesena, che ha vinto tre delle ultime quattro partite; una di queste, l’ultima in ordine cronologico, ai rigori nei preliminari della Coppa Italia in corso di svolgimento, era inizio agosto e al Manuzzi i romagnoli avevano superato il turno grazie alla lotteria dal dischetto.

L’ultima a Chiavari si è giocata nel novembre di un anno fa ed è terminata 0-0; la vittoria più recente dell’Entella è il 3-1 del novembre 2021, 3-1 casalingo con le reti di Silvio Merkaj (doppietta) e Facundo Lescano, per il Cesena temporaneo pareggio di Nicholas Pierini. Il Cesena invece non ha mai vinto in casa dei biancazzurri: per trovare l’ultimo successo nei 90 minuti dobbiamo riferirci alla partita del Manuzzi che, nel marzo scorso, era incredibilmente terminata 4-0, un risultato che aveva spezzato il sogno promozione dell’Entella. Quel giorno Stiven Shpendi aveva segnato una doppietta, le altre reti le avevano portate in dote Luigi Silvestri e Alessio Brambilla. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS ENTELLA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Entella Cesena sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Entella Cesena in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Entella Cesena, in diretta dallo Stadio “Comunale” di Chiavari, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 16 novembre 2023. La gara è valevole per il recupero della decima giornata del girone B di Serie C 2023-2024. La diretta di Virtus Entella Cesena offrirà spunti interessanti visto che i liguri hanno rialzato la testa dopo un inizio di stagione a dir poco complicato mentre i bianconeri, a seguito del netto successo ottenuto tra le mura amiche contro la Vis Pesaro, stazionano a sole tre lunghezze dalla vetta occupata dalla Torres.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA CESENA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Entella Cesena. Il tecnico dei padroni di casa Fabio Gallo punterà sul collaudato 4-3-1-2 con Santini e Zamparo come tandem offensivo. I bianconeri di Domenico Toscano, invece, saranno in campo con il consueto 3-4-1-2 dove Pisseri difenderà la porta coadiuvato dalla linea difensiva composta da Pieraccini, Prestia e Silvestri.

DIRETTA VIRTUS ENTELLA CESENA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Entella Cesena secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i bianconeri tanto che il segno 2 per la vittoria ospite è quotato a 2.35, mentre il segno 1 per un successo dei bianco-azzurri è proposto a 3.30. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.05 volte la posta in palio oggi.

