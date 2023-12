DIRETTA/ Virtus Francavilla Audace Cerignola streaming video tv: una storia breve (Serie C 11 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Francavilla Audace Cerignola presente un derby pugliese che tra il 2022 2023 si è giocato in altre circostanze. La prima gara che andremo analizzare e quello del 6 novembre 2022 quando il gol iniziale dei giallo blu firmato da Tascone è stato pareggiato al minuto 75 da Leonardo Perez. L’attaccante, entrato nel primo tempo alla luce di un infortunio del brasiliano Murilo, riusciti a pareggiare i conti ottenendo un punto per i bianco azzurri.

Video/ Audace Cerignola Picerno (0-1) gol e highlights: la decide Gilli (Serie C, 3 dicembre 2023)

La seconda sfida che vi analizzeremmo è quella di ritorno giocata nel marzo dello stesso campionato. Successo per i pugliesi giallo blu con il goal del solito Giancarlo Malcore che realizzò uno dei 15 gol totali della sua stagione. Gara contornata da diversi cartellini gialli, ben sei estratti dal direttore di gara: quattro di stampo bianco azzurro, due per l’Audace. (Marco Genduso)

Video/ Catania Virtus Francavilla (1-1) gol e highlights: De Luca agguanta il pari (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Audace Cerignola in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Francavilla Audace Cerignola sarà in diretta dallo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, alle ore 20:45 di lunedì 11 dicembre: si gioca per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. Situazioni di classifica abbastanza differenti tra le due compagini pugliesi: i biancazzurri padroni di casa, infatti, reduci da quattro punti nelle ultime due uscite si sono portati al quintultimo posto, a due lunghezze dalla salvezza diretta. I gialloblù ospiti, invece, non vincono da un mese (match contro il Catania) e si ritrovano appena fuori dalla zona play-off.

DIRETTA/ Catania Virtus Francavilla (risultato finale 1-1): De Luca la riprende (3 dicembre 2023, Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA

Virtus Francavilla Audace Cerignola, sfida in programma allo stadio “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa biancazzurra mister Roberto Occhiuzzi punterà sulla linea difensiva a tre composta da Accardi, Monteagudo e De Marino. Sul fronte opposto, invece, mister Ivan Tisci dovrà rinunciare allo squalificato Allegrini.

VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Virtus Francavilla Audace Cerignola possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

