DIRETTA/ Virtus Francavilla Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (10 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Virtus Francavilla Avellino sta per iniziare, dunque vi mostriamo le statistiche più interessanti in attesa del fischio da parte del direttore di gara. Partendo dagli ospiti, terzo posto raccolto con 53 punti collezionati in 30 partite di campionato. Grande momento di forma da parte della squadra irpina che nelle ultime 13 partite è uscita sconfitta soltanto contro Acr Messina e Sorrento con il risultato di 0-1, entrambe in casa.

Diretta/ Taranto Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): Fabbro al novantesimo! (Serie C, 6 marzo 2024)

La sconfitta esterna manca ormai dal lontano 26 novembre 2023, contro il Picerno. L’effetto del tecnico Michele Pazienza sta decisamente funzionando. Pugliesi che invece si ritrovano al diciottesimo posto con 26 punti in classifica. Sempre seguendo i dati, sono 26 gol realizzati ma soprattutto 42 quelli subiti. La sfida di oggi sarà anche una gara tra i due attaccanti, da una parte Patierno a quota 11 dell’Avellino, dall’altra Artistico con un gol in meno. (Marco Genduso)

Diretta/ Avellino Catania (risultato finale 5-2): manita dei biancoverdi (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva dell’emittente satellitare Sky quindi per vedere la diretta di Virtus Francavilla Avellino bisognerà sottoscrivere un abbonamento a quest’ultima, in più dovrà essere acquistato anche un pacchetto Calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa si potrà seguire su NowTv in streaming con le medesime modalità.

VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO: PUGLIESI PER SALVARSI!

Altro giro altra corsa e questa volta è il turno della diretta di Virtus Francavilla Avellino, gara che si giocherà per la 31esima uscita della Serie C con l’ora X fissata per oggi 10 marzo alle ore 20,45. I pugliesi si trovano attualmente al 18º posto, una posizione che li vede in chiaro rischio retrocessione. Nell’ultima partita, hanno subito una sconfitta nel derby contro il Taranto per 1-0, in una partita che è stata molto combattuta.

Video/ Virtus Francavilla Latina (1-0) gol e highlights: Artistico, gol del KO al 91' (Serie C, 3 marzo 2024)

Dall’altra parte del campo, l’Avellino è al terzo posto in classifica e sta vivendo un periodo molto positivo. Nell’ultima uscita, la squadra campana ha conquistato una vittoria convincente per 5-2 contro il Catania, dimostrando la propria forza in attacco

VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO: PROBABILI FORMAZIONI

Non possono mancare le probabili formazioni neanche nella diretta di Virtus Francavilla Avellino. Per i pugliesi, sarà impossibile separarsi da Artistico, il miglior realizzatore della squadra. Con il desiderio di dimostrare ancora una volta la sua abilità nel segnare.

I tifosi della Virtus Francavilla si augurano che la punta possa essere protagonista anche in questa partita. Nel campo campano, spazio a Gori, protagonista nell’ultima uscita con un gol e due assist. La sua versatilità in attacco e la capacità di fornire assist possono essere decisive per l’Avellino.

VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Virtus Francavilla Avellino con il supporto del bookmaker Sisal: il segno 1 viene quotato a 3, mentre l’X che decreterebbe il pareggio a 2,5. La vittoria campana distinta dal segno 2 a 1,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA