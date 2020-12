Diretta Virtus Francavilla Avellino/ Streaming video tv: match ostico (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO: SFIDA DA “X”

Virtus Francavilla Avellino, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana (Brindisi), si gioca per la quattordicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021 alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 6 dicembre. Una sfida intrigante, quella che ci attende nella diretta di Virtus Francavilla Avellino, perché entrambe le formazioni hanno bisogno di fare punti. I padroni di casa pugliesi della Virtus Francavilla arrivano da un buon pareggio contro il Teramo, ma la classifica dice che con 11 punti in tredici partite giocate, la Virtus di certo non se la passa molto bene e deve tenere a bada la zona più calda della classifica. Dopo avere vinto il recupero contro il Potenza, l’Avellino ha invece raggiunto quota 18 punti in classifica (per di più in sole dieci partite giocate), dunque per gli irpini l’obiettivo è quello di consolidarsi nella zona playoff e provare a risalire verso la migliore posizione possibile. Obiettivi logicamente opposti, chi li saprà soddisfare oggi?

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Avellino non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO

Osserviamo adesso le probabili formazioni di Virtus Francavilla Avellino. I padroni di casa potrebbero schierarsi con il seguente 3-5-2: Crispino in porta; difesa a tre con Delvino, Pambianchi e Caporale; nel folto centrocampo a cinque della Virtus Francavilla ipotizziamo Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Castorani e Sperandeo da destra a sinistra, infine Vazquez e Perez a comporre la coppia d’attacco. Prendiamo anche per l’Avellino come riferimento un modulo 3-5-2: tra i pali Pane; difesa a tre formata da Ciancio, Miceli e Rocchi; a centrocampo per gli irpini potremmo invece avere titolari Rizzo, Bruzzo, De Francesco, D’Angelo e Tito; infine in attacco l’Avellino potrebbe proporre Fella e Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Virtus Francavilla Avellino in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Si annuncia molto incerto questo pronostico, con gli ospiti però leggermente favoriti: il segno 2 è quotato a 2,40 e precede il pareggio oppure la vittoria casalinga della Virtus, perché il segno X e il segno 1 sono quotati entrambi a 3,00 volte la posta in palio.



