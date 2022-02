Diretta Virtus Francavilla Avellino/ Streaming video tv: un big match! (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Virtus Francavilla Avellino, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini e si gioca alle ore 18:00 di martedì 15 febbraio, è valida per la 27^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Alla Nuovarredo Arena si affrontano due squadre che puntano la fase nazionale dei playoff: nonostante il pareggio di Taranto che l’ha relegata in quarta posizione, la Virtus Francavilla continua nel suo splendido campionato e ha fatto davvero un salto di qualità rispetto alle ultime stagioni, ora chiaramente i biancazzurri si augurano che questo momento prosegua e il test di oggi sarà molto indicativo da questo punto di vista.

L’Avellino ha battuto il Monterosi nella partita di sabato, riscattando così il ko di Catanzaro e riprendendosi il secondo posto insieme ai calabresi: una conferma rispetto all’anno scorso anche se l’epilogo potrebbe essere lo stesso, ma i punti di ritardo dal Bari sono 7 e dunque la rimonta ancora possibile. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Virtus Francavilla Avellino, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Virtus Francavilla Avellino non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle che per questo turno sono previste sui canali del satellite. Sappiamo però che da qualche anno la casa della Serie C è il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di campionato e Coppa Italia con la visione in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete sottoscrivere un abbonamento valido per la stagione oppure acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA AVELLINO

Roberto Taurino affronta la diretta Virtus Francavilla Avellino con il solito 3-5-2: Maiorino e Patierno sono insidiati da Tulissi davanti, a centrocampo invece Tchetchoua o Domenico Franco potrebbero essere titolari (almeno uno dei due) al fianco di Toscano e Prezioso, con due esterni avanzati i cui nomi possono essere quelli di Pierno e Ingrosso. In difesa invece sarà squalificato Delvino: a prenderne il posto dovrebbe essere Miceli, che completerà il reparto arretrato giocando in linea con Idda e Caporale, schierati a protezione del portiere Nobile.

L’Avellino di Piero Braglia adotta il 4-2-3-1: in porta va Pane, davanti a lui può tornare titolare Scognamiglio che farebbe coppia con Luigi Silvestri, poi ecco Ciancio e Tito a correre sulle fasce. In mezzo, Aloi e Carriero dovrebbero esserci ma De Paola e Alberto De Francesco ci provano; sulla trequarti naturalmente Micovschi e Kragl rappresentano ottime alternative a Rizzo e Di Gaudio come esterni, Riccardo Maniero dovrebbe tornare come centravanti ma nel caso sono pronti Plescia e Murano, con Mamadou Kanoute a fare da trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta Virtus Francavilla Avellino consideriamo ora le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte la giocata, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione degli ospiti la vincita con questo bookmaker sarebbe equivalente a 2,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.

