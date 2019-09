Diretta Virtus Francavilla Bari/ Streaming video e tv: galletti favoriti? (Serie C)

Virtus Francavilla Bari, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, domenica 22 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Derby storico per la formazione di casa che affronta per la prima volta nella sua storia tra i professionisti la formazione che rappresenta il capoluogo di regione. 3 pareggi e una sconfitta finora in campionato per il piccolo Francavilla, 7 punti in 4 partite per un Bari tornato in Serie C fra molte aspettative dopo il fallimento, ma che nell’ultima partita è stato costretto al pari in rimonta in casa dalla Reggina. Categoria difficile a cui approcciare per i biancorossi, chiamati a trovare continuità per lottare al vertice della classifica in questa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla Bari alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento sui canali del digitale terrestre o su quelli satellitari. L’esclusiva del match è nelle mani di Elevensports, che trasmetterà il match in diretta streaming video via internet con la propria app o sul sito elevensports.it, match visibile collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BARI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Virtus Francavilla Bari questa domenica 22 settembre 2019 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. 3-5-2 per la Virtus Francavilla allenata da Trocini che scenderà in campo con: Costa, Tiritiello, Gigliotti, Bovo, Vazquez, Pino, Albertini, Caporale, Sparandeo, Puntoriere, Tchetchoua. 3-5-2 per il Bari allenato da Cornacchini che risponderà con: Frattali, Sabbione, Di Cesare, Perrotta, Kupisz, Awua, Bianco, Scavone, Costa, Antenucci, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, i favori del pronostico sono a favore del Bari contro la Virtus Francavilla. Vittoria in casa quotata 3.50, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.10. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.30 e under 2.5 offerto a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA