Diretta Virtus Francavilla Bari/ Streaming video tv: subito derby pugliese (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI: E’ SUBITO DERBY!

Virtus Francavilla Bari viene diretta dal signor Miele di Nola, e si gioca alle 17.30 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Entrambe le formazioni sono già scese in campo in Coppa Italia, prima di affrontare questo derby pugliese all’esordio in campionato. La Virtus Francavilla ha lottato ma è stata costretta a soccombere sul campo del Catanzaro, il Bari ha invece calato il poker contro la formazione romana di Serie D del Trastevere. 4-0 firmato dalle reti di D’Ursi, Marras, Antenucci e Candellone con i biancorossi che ripartono dopo la delusione del 22 luglio scorso, con la sconfitta subita nella finalissima play off contro la Reggiana che ha impedito ai pugliesi di ottenere la seconda promozione consecutiva dopo quella dalla Serie D alla Serie C. Sfida dunque interessante, per la Virtus Francavilla ci sarà da lottare memore dell’impresa dell’anno scorso, in cui riuscì a battere di misura il Bari nel derby grazie a una rete di Mastropietro.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Bari non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BARI

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Bari, sfida in programma allo stadio Giovanni Paolo II e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla sarà schierata dal tecnico Bruno Trocini con un 3-5-2: Crispino, Zenuni, Celli, Perez, Mastropietro, Franco, Caporale, Sparandeo, Ekuban, Nunzella, Calcagno. 3-4-3 per il Bari di Gaetano Autei con questo undici titolare schierato dal 1′: Frattali; Sabbione, Celiento, Perrotta; Corsinelli, Bianco, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Virtus Francavilla Bari, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 3,85 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,87 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,50 volte la vostra giocata.



