Diretta/ Virtus Francavilla Bisceglie (Serie C) streaming video tv: alti e bassi

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BISCEGLIE: DERBY!

Virtus Francavilla Bisceglie, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Alti e bassi per le due squadre che in questo momento stanno vivendo fasi diametralmente opposte. I padroni di casa dopo un avvio di campionato difficile sono entrati in serie positiva, e dopo l’ultima vittoria in casa contro l’Avellino e il pareggio sul campo della Cavese hanno messo in fila il loro quinto risultato utile consecutivo, striscia che ha portato il Francavilla fuori dalla zona play out. E’ rimasto indietro invece il Bisceglie nell’ultimo weekend, cedendo in casa il Catanzaro, è stato costretto ad incassare la sua quarta sconfitta consecutiva, scivolando al penultimo posto in classifica a braccetto con il Potenza e a +3 dalla Cavese, fanalino di coda della classifica. Bisceglie ormai senza vittoria da 10 partite consecutive in campionato, con l’ultimo successo arrivato lo scorso 18 ottobre, in casa contro il Palermo.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BISCEGLIE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Bisceglie sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BISCEGLIE

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Bisceglie, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bruno Trocini con un 3-5-2: Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Franco, Calcagno, Di Cosmo, Nunzella; Perez, Vazquez. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Bucaro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Spurio; De Marino, Altobello, Priola, Giron; Cittadino, Zagaria, Maimone; Padulano, Rocco, Mansour.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Virtus Francavilla e Bisceglie, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.00.



