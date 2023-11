DIRETTA/ Virtus Francavilla Casertana video streaming tv: i numeri della storia (Serie C, 11 novembre)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Francavilla Casertana presenta due formazioni che si sono già affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben 11 occasioni prima di quest’oggi. L’ago della bilancia pende dalle parti della Casertana che ha già battuto la Virtus Francavilla in ben sei circostanze. Nelle restanti 5 partite hanno evidenziato tre successi per il Virtus Francavilla e due pareggi tra queste due formazioni. Le reti totali realizzate dalle due formazioni risultano essere 11 per la Virtus Francavilla mentre 15 per la Casertana.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2016, terminata con il risultato di 4-1 in favore della Virtus Francavilla con una doppietta dell’attuale calciatore della Fiorentina Nzola. La vittoria più importante della Casertana risulta essere l’ultima giocata tra queste due formazioni. La sfida è terminata con il risultato di 4-0, ed è stata giocata il 3 Marzo 2021. Tripletta firmata da Luigi Cuppone e rete su calcio di rigore di Gianluca Turchetta. (Marco Genduso)

VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Casertana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Casertana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Francavilla Casertana, in diretta dallo “Nuovarredo Arena” di Francavilla, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, sabato 11 novembre 2023. La gara è valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023-2024. La diretta di Virtus Francavilla Casertana fornisce spunti differenti dal momento che i pugliesi, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, si ritrovano in piena zona play-out. I Falchi campani, invece, vivono un ottimo momento di forma e, dopo la vittoria nel derby contro la Turris, si ritrovano al quarto posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Francavilla Casertana. Il tecnico dei padroni di casa Alberto Villa dovrà fare a meno dell’infortunato Nicoli mentre nel reparto offensivo ci sarà spazio per Polidori e Artistico. Per i rossoblù di mister Vincenzo Cangelosi, invece, solito 4-3-3 con Carretta, Montalto e Curcio nel tridente.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Francavilla Casertana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i rossoblù tanto che il segno 2 per la vittoria è quotato a 2.45, mentre il segno 1 per un successo dei bianco-azzurri è proposto a 3.05. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 2.95 volte la posta in palio oggi.

