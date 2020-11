Diretta Virtus Francavilla Casertana/ Streaming video tv: ospiti in crisi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA: RISULTATO SCONTATO

Virtus Francavilla Casertana, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, per la nona giornata del girone C della Serie C. La diretta di Virtus Francavilla Casertana si annuncia particolarmente delicata per gli ospiti, che in questa settimana hanno già raccolto due sconfitte, prima con la Turris domenica scorsa e poi nel recupero di mercoledì contro il Foggia. La Casertana resta così pericolosamente a quota 3 punti in classifica e vede profilarsi un campionato di pura sofferenza a caccia della salvezza. Anche l’inizio di stagione della Virtus Francavilla a dire il vero non è stato dei migliori, ma la vittoria sul campo del Monopoli nel derby pugliese di domenica scorsa potrebbe avere dato la svolta al campionato della Virtus, a patto di sfruttare nel migliore dei modi il turno sulla carta favorevole in casa contro la Casertana.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Casertana non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Virtus Francavilla Casertana, ecco che i padroni di casa potrebbero dare fiducia al 3-5-2 con Crispino in porta; difesa a tre formata da Delvino, Caporale e Sperandeo; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Di Cosmo, Franco, Zenuni, Castorani e Giannotti; infine il tandem d’attacco della Virtus Francavilla potrebbe vedere in campo Perez e Mastropietro. La Casertana ha bisogno di una scossa innanzitutto psicologica, disegniamo comunque un 4-3-3 con Dekic in porta; Ciriello, Buschiazzo, Carillo e Setola davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo Izzillo, Bordin e Icardi; infine il tridente d’attacco con Cavallini, Castaldo e Fedato come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Virtus Francavilla Casertana, osservando tuttavia che la partita non è stata quotata nei giorni scorsi dalle principali agenzie nazionali. La Virtus Francavilla parte certamente favorita per fattore campo, ultimi risultati ottenuti e classifica, la Casertana saprà ribaltare questo pronostico sfavorevole?



