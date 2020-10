Diretta/ Virtus Francavilla Catania (Serie C) streaming video tv: siciliani favoriti!

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: PUGLIESI IN CRISI NERA

Virtus Francavilla Catania, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata nel girone C di Serie C. Un solo punto in quattro partite finora disputate dai pugliesi, un pareggio in casa strappato contro la Vibonese nel turno infrasettimanale. Per il resto, Francavilla in grande difficoltà e sconfitta anche nell’ultima uscita sul campo della Juve Stabia. Al momento la Virtus è tra le squadre a fondo classifica e proverà a rilanciarsi contro un Catania che invece nelle sue ultime uscite ha fatto sfoggio di grande solidità, vincendo di misura e senza subire gol sia sul campo del Monopoli, sia nel turno infrasettimanale in casa contro la Juve Stabia, per poi osservare un turno di stop visto che il calendario proponeva agli entei il match col Trapani, escluso dal campionato. Vincere ancora proietterebbe i rossoazzurri verso ambizioni di alta classifica sulle quali non tutti avrebbero scommesso alla vigilia del campionato.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Virtus Francavilla Catania, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Bruno Trocini con un 3-5-2: Crispino; Delvino, Caporale, Sparandeo; Giannotti, Franco, Castorani, Di Cosmo, Nunzella; Perez, Mastropietro. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Emmausso, Sarao, Biondi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Virtus Francavilla Catania sono state emesse anche dalla Snai: i pugliesi partono sfavoriti con un valore di 3,05 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno degli etnei vi farebbe guadagnare 2,30 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



