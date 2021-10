Diretta Virtus Francavilla Catania/ Streaming video tv: chi decolla? (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: SFIDA COMBATTUTA?

Virtus Francavilla Catania, in diretta dallo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo definire la diretta di Virtus Francavilla Catania come una partita per capire quale potrà essere il destino stagionale di due formazioni che sono partite bene, ma non alla grande.

Diretta/ Catania Juve Stabia (risultato finale 3-2) streaming: la decide Moro

La Virtus Francavilla è comunque in piena zona playoff con 13 punti, ma la sconfitta di settimana scorsa sul campo dell’Avellino ha impedito ai pugliesi di decollare verso i vertici della classifica e di conseguenza sarebbe importante rilanciarsi già oggi con un successo di prestigio. Più difficile l’inizio di stagione del Catania, che però vincendo per 3-2 contro la Juve Stabia domenica scorsa è salito a quota 10 punti e ora cerca continuità per crescere in classifica. Che cosa ci potrà dire Virtus Francavilla Catania?

Diretta/ Avellino Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): a deciderla è Gagliano!

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Virtus Francavilla Catania non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide, dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa della Serie C. La visione del match sarà in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv, pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Francavilla Catania. Mister Taurino deve fare i conti con la squalifica di Caporale tra i padroni di casa e potrebbe schierare la Virtus Francavilla con questo modulo 3-5-2: Miceli, Delvino e Idda nella difesa a tre davanti al portiere Nobile; folto centrocampo a cinque con Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua e Ingrosso da destra a sinistra; infine Perez e Ventola nella coppia d’attacco.

Diretta/ Picerno Catania (risultato finale 0-1): decisivo il rigore di Luca Moro!

La risposta degli ospiti di mister Baldini dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Sala in porta; Albertini, Ercolano, Monteagudo e Ropolo nella difesa a quattro davanti a lui; a centrocampo ecco il terzetto formato da Rosaia, Cataldi e Greco; infine il tridente d’attacco con Ceccarelli, Moro e Russini come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Virtus Francavilla Catania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti gli ospiti siciliani, il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,95 sul segno 1 in caso di vittoria casalinga e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA