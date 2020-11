Diretta Virtus Francavilla Catanzaro/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO: PUGLIESI LEGGERMENTE FAVORITI

Virtus Francavilla Catanzaro, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, si gioca per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021 alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020. Arriviamo alla diretta di Virtus Francavilla Catanzaro potendo sottolineare il fatto che entrambe le formazioni hanno giocato mercoledì nel turno infrasettimanale, osservazione niente affatto banale con i tempi che corrono. La Virtus Francavilla arriva da una sconfitta per 1-0 sul campo della capolista Ternana, al termine di una prestazione comunque positiva, dal momento che i pugliesi hanno fatto soffrire la prima forza del girone. Certo, oggi sarebbe invece importante raccogliere punti in classifica, perché a quota 8 la Virtus non può stare molto tranquilla (anche perché tutte le squadre dietro hanno partite da recuperare). Il Catanzaro però a quota 15 punti vuole consolidare la propria posizione in piena zona playoff dopo avere vinto per 1-0 contro il Teramo quattro giorni fa: un successo potrebbe davvero proiettare i calabresi nella zona più nobile della classifica.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Catanzaro non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Virtus Francavilla Catanzaro, ecco che per i padroni di casa potremmo schierare il modulo 3-5-2 con Calcagno, Pambianchi ed Ekuban nella difesa a tre a protezione del portiere Crispino; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove i titolari della Virtus Francavilla potrebbero essere da destra a sinistra Giannotti, Di Cosmo, Zenuni, Franco e Nunzella; infine in attacco Mastropietro, Sperandeo e Perez si contendono le due maglie a disposizione. Per il Catanzaro ecco invece un modulo 3-4-1-2 con Branduani in porta e davanti a lui i tre difensori Riccardi, Fazio e Martinelli; a centrocampo Casoli, Verna, Risolo e Contessa da destra a sinistra, qualche metro più avanti Carlini in appoggio a Di Massimo e uno tra Evacuo e Curiale.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, si annuncia nel segno dell’equilibrio il pronostico di Virtus Francavilla Catanzaro secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 infatti varrebbe 2,65 volte la posta in palio, mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 2,70. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine il pareggio, dal momento che il segno X ripagherebbe gli scommettitori 3,00 volte la loro giocata.



