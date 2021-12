DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO/ Video streaming tv: i precedenti sono 13

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO: I TESTA A TESTA

Virtus Francavilla Catanzaro è una partita diventata ormai un classico: le due squadre infatti si incrociano regolarmente da quando i pugliesi sono saliti in Serie C, e dunque dalla stagione 2016-2017 con un “antipasto” servito da un match per il girone di Coppa Italia Lega Pro. Il bilancio ci parla di sei vittorie calabresi a fronte di 4 successi della Virtus Francavilla, con 3 pareggi; il Catanzaro ha vinto tre delle ultime quattro gare in cui è rimasto imbattuto, ma non festeggia un successo al Giovanni Paolo II dal dicembre 2018.

Naturalmente si parla del girone C di Serie C: gol decisivo messo a segno da Giuseppe Statella al 64’ minuto. Per quanto riguarda invece le vittorie della Virtus Francavilla, troviamo l’ultima in termini generali (che è anche casalinga) appena prima del lockdown: parliamo infatti del 22 febbraio 2020, un ottimo modo per salutare forzatamente il campionato perché la squadra di Bruno Trocini aveva vinto 4-0, con i gol dell’ex Federico Vazquez e Leonardo Di Cosmo prima della doppietta, in tre minuti, da parte di Leonardo Pérez – il primo gol lo aveva segnato su rigore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Catanzaro non sarà trasmessa, non essendo una delle partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie C: la casa della terza divisione resta Eleven Sports, il portale che da anni fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia di categoria, e che non farà eccezione per questo match che potrete seguire in diretta streaming video, scegliendo di abbonarvi al servizio oppure acquistando il singolo evento, che ha un prezzo già fissato all’inizio della stagione e che viene modificato solo in caso di eccezioni.

VIRTUS VILLAFRANCA CATANZARO: MATCH NON SCONTATO

Virtus Francavilla Catanzaro sarà diretta dal signor Michele Delrio: alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre lo stadio Giovanni Paolo II ospita la partita valida per la 20^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Inizia così il ritorno in terza divisione: ha bisogno di risposte il Catanzaro, una squadra che gioca per la promozione ma che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro la Vibonese, sprecando l’occasione di avvicinare il Bari e trovandosi ora al quinto posto, coinvolto in una lotta serrata per la miglior posizione di partenza nell’eventuale griglia dei playoff.

Sta facendo generalmente bene la Virtus Francavilla, reduce dal 3-0 alla Juve Stabia: con questa vittoria i pugliesi sono saliti in settima piazza, e continuano a sperare in una post season che sarebbe chiaramente un ottimo traguardo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Virtus Francavilla Catanzaro; aspettando che la partita si giochi, possiamo sicuramente fare un rapido focus su quelle che potrebbero essere le scelte che verranno operate dai due allenatori per questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VILLAFRANCA CATANZARO

Per Virtus Francavilla Catanzaro, Roberto Taurino si dispone con il 3-5-2: da valutare alcune scelte, per esempio davanti tra Leonardo Pérez e Maioriono può spuntare uno tra Ekuban e Tulissi (ma anche Puntoriere), sulle corsie invece occhio a Enyan (a sinistra) con Carella confermato sull’altro versante, poi in mezzo ci prova Domenico Franco che contende il posto a Toscano e Prezioso, con la conferma di Tchetchoua. In difesa Miceli, Caporale e Idda dovrebbero essere regolarmente sul terreno di gioco, a protezione del portiere Nobile.

Doppia tegola per il Catanzaro, che perde Pasquale Fazio e Federico Vazquez per squalifica: dunque Vincenzo Vivarini nel suo 3-4-1-2 deve cambiare. In difesa tutto confermato con Scognamillo, Simone De Santis e Luca Martinelli davanti a Branduani, a destra invece dovremmo vedere Bayeye con Vandeputte sull’altro lato del campo, in mezzo Welbeck insidiato da Cinelli mentre Verna è confermato. Davanti, con Bombagi che dovrebbe fare ancora il trequartista, sono Carlini e Curiale a giocarsi il posto come sparring partner di Cianci.

LE QUOTE

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Virtus Francavilla Catanzaro ci forniscono il seguente quadro: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto, che è l’identico valore posto sul segno X che come sempre regola il pareggio. Invece il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che equivale con questo bookmaker a 2,55 volte la vostra giocata.



