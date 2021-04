Diretta Virtus Francavilla Cavese/ Streaming video tv: ospiti spacciati? (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE: OCCASIONE PER I PUGLIESI

Virtus Francavilla Cavese, partita diretta dal signor Eduart Pashuku, si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: siamo allo stadio Giovanni Paolo II, per la 34^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. È una bella occasione per i pugliesi, che vogliono salvarsi direttamente: al momento sarebbe così ma hanno anche una partita in più rispetto alla concorrenza, dopo il colpo sul Teramo hanno perso contro l’Avellino e rischiano ancora qualcosa, ma oggi come detto la vittoria non deve sfuggire alla compagine biancazzurra.

Questo perché la Cavese è in crisi: sei sconfitte consecutive e il pericolo più che concreto di retrocedere senza passare dai playout se verranno persi altri punti nei confronti del Bisceglie. C’è l’ancora di una partita da recuperare ma, bene che vada, i campani dovranno giocare lo spareggio e sarà tutt’altro che semplice uscirne vincitori; intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Francavilla Cavese, aspettandone il calcio d’inizio proviamo a valutarne insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Cavese non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare, che da questa stagione ha aperto anche al campionato di Serie C; naturalmente esiste la classica alternativa rappresentata dal portale Eleven Sports, che possiamo considerare la casa della terza divisione e che fornirà tutte le partite di campionato in diretta streaming video. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio oppure scegliere di volta in volta di acquistare il singolo match, su cui all’inizio dell’anno sportivo è stato fissato un prezzo che non varierà salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE

Alberto Colombo, in carica da due settimane, deve rinunciare a Celli per Virtus Francavilla Cavese: sarà Sparandeo a completare il terzetto difensivo con Pambianchi e Caporale mentre in porta andrà Bryan Costa. Il modulo è un 3-5-2: sulle corsie laterali corrono Delvino e Nunzella, in mezzo al campo Castorani (miglior marcatore della squadra) può tornare titolare al posto di Mastropietro con la conferma di Domenico Franco e Giannotti, infine avremo un reparto offensivo nel quale Federico Vazquez e Ciccone partono in vantaggio su Zenuni e Adorante. Nella Cavese rientra Matino, ma manca Marzupio: in mezzo alla difesa, con De Franco, gioca Senese con Natalucci e Lancini che agiranno da terzini, poi avremo un centrocampo nel quale Lulli può fare da punto di riferimento per le mezzali Cuccurullo e Matera. Nel tridente offensivo Gerardi sarà il centravanti; possibilità per Montaperto e Nunziante che però dovranno vincere la concorrenza di Alessandro Gatto e Bubas, ricordando che il modulo potrebbe diventare un 4-3-1-2 con Montaperto a quel punto favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Virtus Francavilla Cavese abbiamo le quote ufficiali che sono state emesse, tra gli altri bookmaker, dall’agenzia Snai: andiamo subito a vedere cosa ci dicono per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quanto puntato; il segno 2 regola il pareggio e vale 3,15 volte la vostra giocata, mentre con il segno 2 per il successo della squadra ospite la vostra vincita ammonterebbe a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



