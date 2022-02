Diretta/ Virtus Francavilla Fidelis Andria streaming video tv: è derby (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Virtus Francavilla Fidelis Andria, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. E’ derby pugliese tra due squadre che si trovano ai lati opposti della classifica. La Virtus Francavilla con l’ultima sconfitta esterna a Catania ha visto interrompersi una serie positiva lunga otto partite, scivolando al quarto posto in classifica.

Diretta/ Avellino Fidelis Andria (risultato finale 2-0): la chiude Plescia su rigore!

La Fidelis Andria resta penultima nel girone C, sconfitta 2-0 nell’ultima trasferta di Avellino ma sempre a +4 dalla Vibonese ultima, anche se i play out sembrano molto difficili da evitare a questo punto per i biancazzurri. All’andata Virtus Francavilla vincente di misura allo stadio Degli Ulivi grazie a un gol di Tulissi al 92′, il 17 dicembre 2017 la Virtus ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno contro la Fidelis Andria.

DIRETTA/ Catania Virtus Francavilla (risultato finale 1-0) video: decide gol Biondi!

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Virtus Francavilla Fidelis Andria di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Mastropietro, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Perez. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Nicola Di Leo e Vito Di Bari con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Riggio, Alcibiade, Legittimo; Ciotti, Risolo, Urso, Bortoletti, Nunzella; Di Piazza, Bubas.

Diretta/ Fidelis Andria Potenza (risultato finale 1-1): i pugliesi resistono in 10

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA