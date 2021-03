Diretta/ Virtus Francavilla Foggia (Serie C) streaming video e tv. Derby pugliese

Virtus Francavilla Foggia, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby pugliese tra due piazze dalla storia diversa ma entrambe molto orgogliose: la Virtus Francavilla che vive in questi anni in terza serie le stagioni più importanti della sua storia e il Foggia che invece cerca di rincorrere un passato ricco di anni tra Serie A e Serie B. In classifica i Satanelli dopo le ultime 2 vittorie contro Cavese e Turris restano in piena zona play off, sesti a braccetto con la Juve Stabia. E’ al momento tredicesima a braccetto con la Turris e a +3 dalla zona play out la Virtus Francavilla, che non sta attraversando invece un momento brillante con un solo punto ottenuto nelle ultime 4 uscite in campionato. Nella sfida più recente a Catanzaro, contro i calabresi quarta forza del campionato, è arrivata una sconfitta di misura e la strada verso una tranquilla salvezza sembra ancora irta di ostacoli per la Virtus. Il Foggia dalla sua non vorrà di certo perdere il passo per mantenersi tra le mine vaganti del campionato anche in prospettiva dei play off, spesso in grado di regalare molte sorprese nella corsa alla Serie B.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Foggia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Virtus Francavilla e Foggia presso lo stadio Giovanni Paolo II. I padroni di casa allenati da Bruno Trocini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Costa, Celli, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Tchetchoua, Nunzella; Ciccone, Adorante. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo, Morrone, Vitale, Di Jenno; Balde, D’Andrea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Virtus Francavilla e Foggia, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.60 volte la posta scommessa.



