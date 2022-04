Diretta/ Virtus Francavilla Foggia streaming video tv: sfida playoff (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA: DECIDE IL FATTORE-ZEMAN?

Virtus Francavilla Foggia, in diretta sabato 16 aprile alle ore 17.30 dallo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, è valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Quella che prenderà il via tra pochi minuti è una sfida che vedrà contrapposte due squadre situate in zona playoff: i padroni di casa hanno già staccato il pass per la fase finale, mentre i rossoneri sono al lavoro per raggiungere la certezza matematica.

Diretta/ Turris Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): ci pensa Leonetti!

Entriamo nel dettaglio della diretta Virtus Francavilla Foggia e analizziamo i momenti delle due squadre. I padroni di casa sono situati al quinto posto con 55 punti, raccolti grazie a 16 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta esterna per 1-0 contro il Monterosi. Il Foggia, invece, è all’ottavo posto con 48 punti, frutto di 12 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il ko interno per 2-6 contro il Catanzaro.

Scontri in Foggia-Catanzaro/ Video, Iemmello minacciato: invasione, lancio di oggetti

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Virtus Francavilla Foggia di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

Diretta/ Foggia Catanzaro (risultato finale 2-6): si chiude al 100'!

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Foggia. Iniziamo la nostra analisi con la compagine di casa, schierata in campo con il 3-4-2-1. In porta Nobile, linea a tre di difesa formata da Idda, Miceli e Caporale. Poleti sostituisce lo squalificato Pierino sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Ingrosso. Toscano e Franco in cabina di regia, mentre in attacco troveremo Carella e Perez a sostegno di Patierno. Passiamo adesso ai rossoneri guidati da Zdenek Zeman, in campo con il consueto 4-3-3: Dalmasso tra i pali, linea a quattro di difesa formata da Garattoni, Di Pasquale, Girasole e Nicolao. Petermann davati alla difesa, ai suoi lati Garofalo e Rocca. In attacco, Merola e Curcio ai fianchi di Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Foggia. Secono i principali bookmakers, i favori del pronostico sono per la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet. La vittoria della Virtus Francavilla è data a 2,25, il pareggio è dato a 3,35, mentre il successo del Foggia paga 2,95 volte la posta. Quanti gol verranno segnati nel match? Non ci sono certezze: sia Under 2,5 che Over 2,5 sono quotati 1,85. Ma è più probabile che segnino entrambe le squadre, come testimoniato dai dati degli analisti su Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA