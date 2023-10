DIRETTA/ Virtus Francavilla Giugliano (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C 1 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi istanti alla diretta di Virtus Francavilla Giugliano. I biancazzurri sono in serie positiva da tre partite: vittorie interne contro Crotone e Acr Messina, pareggio sul campo del Foggia. Doppio clean sheet nelle ultime due partite, difesa che in generale regge: solo 3 gol subiti in cinque partite, peccato che nelle prime due l’attacco non abbia girato e così siano maturate due sconfitte di misura che hanno subito affossato la classifica del girone C, costringendo la Virtus Francavilla a partire di rincorsa pur se adesso, come detto, la squadra pugliese sembra aver ritrovato slancio e vigore riprendendo il proprio cammino verso l’obiettivo dei playoff.

Il Giugliano punta la seconda salvezza consecutiva: per ora il passo è negativo, il successo nel derby contro il Sorrento aveva illuso ma poi, incredibilmente, la squadra ha ottenuto un solo punto (contro la Juve Stabia) e soprattutto non ha più segnato. I dati sono inequivocabili: una rete all’attivo con digiuno che dura da 387 minuti, 8 reti al passivo di cui sette nelle ultime due partite, incassate contro Picerno e Latina. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco della Nuovarredo Arena, perchè è davvero arrivato il momento di assistere a questa interessante partita: la diretta di Virtus Francavilla Giugliano sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Giugliano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Giugliano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO: PUGLIESI PER CONFERMARSI!

Virtus Francavilla Giugliano, in diretta domenica 1 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre ambiziose ma reduci da momenti diversi: più che positivo per i padroni di casa, negativo per gli ospiti. Punti già pesanti quelli in palio questo pomeriggio.

La Virtus Francavilla ha raccolto 7 punti nelle prime cinque partite, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo i due ko iniziali, tre risultati utili consecutivi per i biancazzurri, che nell’ultimo turno hanno superato 1-0 il Messina. Discorso diverso per il Giugliano, fermo a quota 4 punti, raccolti grazie a una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Dopo il successo all’esordio, un solo punto in quattro partite. Nell’ultimo turno è arrivato il pesante ko per 0-3 contro il Latina.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA GIUGLIANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori della diretta Virtus Francavilla e Giugliano, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. 3-5-2 per i padroni di casa: Forte, Accardi, De Marino, Monteagudo, Di Marco, Izzillo, Fornito, Biondi, Macca, Giovinco, Artistico. Stesso modulo di gioco per il Giugliano, che dovrà fare a meno dello squalificato Berardocco: Baldi, Berman, Zullo, Caldore, Rondinella, Di Dio, Labriola, Gladestony, Oyewale, Bernardotto, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virtus Francavilla favorita sul Giugliano secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria della Virtus Francavilla è a 2,05, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Giugliano paga 3,35 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,58, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,77.











