DIRETTA/ Virtus Francavilla Juve Stabia video streaming tv: partita dalla buona tradizione (21 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nei testa a testa della diretta di Virtus Francavilla Juve Stabia, l’abaco delle sfide conta tredici precedenti di cui persino uno nei playoffs di Serie C, dividendo un po’ le sfide tra quelle in casa e quelle in trasferta, vediamo come in puglia la formazione di casa abbia raccolto solo una vittoria, mentre è riuscita a pareggiare tre volte e a perderne una. Mentre tra le mura gialloblu lo score non sorride affatto alla Virtus che infatti ha subito 5 sconfitte, riuscendo solo una volta a vincere e lo stesso vale per un pari.

Ultimo precedente che sorride di netto alla Juve Stabia che infatti ha collezionato un 3-0 che non ammette repliche dove segnarono Mastropietro con una bella doppietta, un gol segnato con il suo piede forte e uno di testa. Poi suggellò il risultato Perez con un gol di fortuna dopo un rimpallo. Oggi però si gioca in Puglia e magari gli dei del calcio sorrideranno dietro il sole cocente della regione in questo periodo. Non ci resta che scoprirlo nei prossimi minuti, la diretta di Virtus Francavilla Juve Stabia continua con le statistiche! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Come si potrà seguire la diretta di Virtus Francavilla Juve Stabia? Il match tra i biancocelesti e le Vespe non farà eccezione rispetto a tutti gli altri del campionato di Serie C e si potrà seguire solo previo abbonamento a Sky, con la pay tv quest’anno broadcaster ufficiale del torneo per tutti e tre i gironi. Dunque ci si potrà collegare sui canali di Sky Sport ed eventualmente, per seguire il match da remoto anche in streaming, sull’app Sky Go per vedere la diretta integrale della partita Virtus Francavilla Juve Stabia.

VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA: CONTA SOLO PER I PUGLIESI

La diretta tra Virtus Francavilla e Juve Stabia sarà ospitata dal teatro di casa dei pugliesi, la Nuovarredo Arena. Appuntamento fissato alle ore 20.00, ma le motivazioni di classifica sono relative ormai per entrambe le squadre. Sono già i play out i pugliesi, l’ultimo tris incassato a Cerignola ha azzerato anche le ultime, residue speranze di poter evitare gli spareggi salvezza, con la Virtus Francavilla chiamata ora a confermare almeno il terzultimo posto nel girone C davanti al Monterosi Tuscia.

Dall’altra parte la Juve Stabia ha già celebrato la festa per il ritorno in Serie B, pareggiando in casa contro il Crotone tra le mura amiche dello stadio “Menti”. Le Vespe hanno dominato il campionato dall’inizio alla fine, restando costantemente al primo posto e senza permettere mai alle inseguitrici di avvicinarsi più di tanto: questo ha permesso ai ragazzi di Guido Pagliuca di festeggiare con buon anticipo la promozione in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA

La diretta Virtus Francavilla Juve Stabia quali formazioni proporrà dal 1′? Per azzardare gli undici titolari potremo avere come riferimento le formazioni schierate dai due tecnici nelle ultime uscite. Alberto Villa, il mister della Virtus Francavilla, non derogherà dal suo 3-5-2: come al solito dunque Branduani tra i pali e una difesa inizialmente schierata con Dutu, Monteagudo, e Gasbarro. I cinque di centrocampo saranno Carella, poi Izzillo, Laaribi e Macca per vie centrali e poi Biondi; duo offensivo formato da Contini e Artistico. Per quanto riguarda la regina del campionato, la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca non derogherà dal suo 4-3-3 con difesa a quattro con Baldi, Bellich, Folino e D’Amore con Esposito tra i pali. I tre di centrocampo saranno Gerbo, Pierobon e Buglio, quindi il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Piscopo, Adorante e Piovanello.

VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Juve Stabia, dovrà tenere presente che le Vespe sono comunque considerate favorite. Secondo l’agenzia Snai la vittoria dei padroni di casa della Virtus Francavilla viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio invece propone un moltiplicatore dell’importo scommesso di 3.40, più bassa come detto la quota per la vittoria esterna, successo della Juve Stabia proposto a una quota di 1.85.











