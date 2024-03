DIRETTA/ Virtus Francavilla Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (3 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Andiamo alla ricerca di qualche statistica interessante per la diretta di Virtus Francavilla Latina: la squadra pugliese sembra essere particolarmente pericoloso nei primi 15 minuti di gioco, con il 24% dei suoi gol che si verificano in questo intervallo. D’altra parte, la squadra ha una percentuale relativamente bassa di gol segnati tra i minuti 61 e 75, con solo l’8% dei gol realizzati in questo periodo. Quando la Virtus Francavilla si porta in vantaggio per 1-0 nei match casalinghi, vince la partita nel 50% dei casi, mentre il Latina ha una percentuale di vittorie più alta (63%) quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta.

Interessante notare che entrambe le squadre chiudono il primo tempo in vantaggio nel 26% dei casi. Tuttavia, quando la Virtus Francavilla va in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, la percentuale di vittorie è del 12%, mentre per il Latina ha una percentuale del 11% di vittorie quando è in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta. Speriamo che dopo questo il quadro sia più completo, passiamo alle formazioni ufficiali, la diretta di Virtus Francavilla Latina sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS FRANCAVILLA LATINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Francavilla Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Francavilla Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VIRTUS FRANCAVILLA LATINA, NEROAZZURRI IN FORMA

La diretta Virtus Francavilla Latina, in programma domenica 3 marzo alle ore 14:00, racconta della 29esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa dovranno rialzare la china se vogliono salvarsi. Nelle ultime cinque partite sono arrivati due pareggi e tre sconfitte tra cui l’1-0 inflitto dal Sorrento.

Decisamente meglio il Latina che ha vinto tre delle ultime quattro: 2-1 sul campo del Brindisi, 1-0 in casa contro il Catania e un’altra vittoria in trasferta, stavolta con il Monopoli. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio ovvero 2-2 con l’Audace Cerignola con i gol di Ercolano e Mastroianni per i neroazzurri e Vuthaj con Malcore per i gialloblu.

VIRTUS FRANCAVILLA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Latina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Branduani, difesa a tre con Dutu, Monteagudo e Gasbarro. Agiranno da esterni Biondi e Ingrosso con Garofalo, Laaribi e Macca. In avanti Neglia e Artistico.

Il Latina replica con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Guadagno, terzetto arretrato con Cortinovis, Vona e Rocchi. I due a giocare alrghi saranno Ercolano e Paganini con Di Livio e Crecco. A chiudere la formazione c’è il tridente Del Sole, Fella e D’Orazio.

VIRTUS FRANCAVILLA LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Latina danno per favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo Goldbet, l’1 fisso è dato a 2.40 mentre la X a 2.90.

L’Over 2.5 è quotato 2.35 contro l’1.50 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.75.

