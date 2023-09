DIRETTA/ Virtus Francavilla Messina (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta dell’incontro tra Virtus Francavilla e ACR Messina, pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in sei occasioni in passato tra il 2016 e il 2023. Spulciando i precedenti si notano tre vittorie da parte del Virtus Francavilla, quindi il 50% in assoluto. Il restante 50% è da dividersi tra ACR Messina e risultato di parità. Il Messina ha ottenuto due vittorie mentre il pareggio è arrivato nel primo scontro del 2016 con il risultato di 1-1.

VIDEO/ Messina Turris (risultato 3-3) gol e highlights. rimonta da primato (Serie C, 21 settembre 2023)

La prima vittoria della Virtus Francavilla è stata nel 2017 con il risultato di 3-1 dopo il pareggio momentaneo firmato da Palumbo. Primo successo della ACR Messina nel settembre 2021 con la rete decisiva di Vukusic. Il risultato più roboante tra queste due formazioni lo si ebbe nel 2022 quando i pugliesi vinsero con il tabellino finale che indicava 5-1. Dopo quella sfida una vittoria per parte con i risultati rispettivamente di 1-0 e 2-1 per i pugliesi e i siciliani. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Foggia Virtus Francavilla (risultato finale 0-0): nessun gol (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA DALLA NUOVARREDO ARENA

Virtus Francavilla Messina, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Virtus Francavilla e Messina si stanno preparando per un incontro che giunge in un momento piuttosto delicato per entrambe le squadre. I pugliesi sembrano aver superato il difficile inizio di stagione, segnato da sconfitte contro Picerno e Benevento, durante le quali non sono riusciti a trovare il gol. Le loro prestazioni recenti, contro il Crotone e il Foggia (pareggio a reti bianche in casa dei Satanelli), hanno dimostrato una squadra in forma, particolarmente solida in difesa.

Video/ Foggia Virtus Francavilla (0-0) e highlights: i rossoneri non sfondano (21 settembre 2023)

Anche in attacco, sebbene abbiano segnato solo in una delle quattro partite giocate, sembrano essere più pericolosi, ma la concretezza nel finalizzare le azioni è ancora un punto debole. Nel frattempo, il Messina ha ottenuto un pareggio contro la capolista Turris, col rammarico della rimonta subita nel finale. C’è un’alta aspettativa per la squadra di Modica, e nella loro prima partita casalinga al San Filippo, hanno dimostrato di essere un team intenso e a tratti spettacolare, mancando solo la prima vittoria.

VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Messina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Messina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Messina, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Accardi, Monteaguido, De Marino; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Biondi; Artistico, Giovinco. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Lia, Polito, Pacciardi, Tropea; Firenze, Frisenna, Scafetta; Emmausso; Ferrara, Plescia, Emmausso.

VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45 mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA