Diretta Virtus Francavilla Messina/ Streaming video tv: pugliesi favoriti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA ACR MESSINA: SQUADRA DI CASA FAVORITA

La diretta di Virtus Francavilla ACR Messina è tra le gare del programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, che riprenderà alle ore 17.30 dopo il lungo stop dettato dai numerosi casi di Covid-19 registrati nelle squadre nelle scorse settimane. Allo Stadio Giovanni Paolo II si affronteranno due compagini che stanno vivendo momenti molto diverti tra loro: i pugliesi sono una delle sorprese di questa stagione, tanto che si trovano al sesto posto della classifica, mentre i siciliani da neo-promossa stanno facendo fatica a trovare la via della salvezza.

Gli ultimi risultati dei padroni di casa sono rosei: due vittorie contro squadre di spessore come Catanzaro e Juve Stabia. È per questa ragione che la squadra intende adesso trovare continuità. Anche gli ospiti, nonostante la posizione in classifica compromettente, nell’ultimo turno hanno festeggiato, grazie al successo con la Paganese, arrivato dopo sette giornate senza trionfi. Chissà che i siciliani non possano trovare la serenità con la guida del nuovo tecnico Ezio Raciti.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA ACR MESSINA VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Virtus Francavilla ACR Messina, in programma domenica 23 gennaio alle ore 17.30, sarà trasmessa in televisione su Sky Sport al canale 254 del satellitare e al canale 485 del digitale terrestre: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati all’emittente. Per assistere alla partita di Serie C, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti dell’intero campionato: è possibile acquistare l’abbonamento oppure la singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA ACR MESSINA

Diamo uno sguardo adesso alle probabili formazioni di Virtus Francavilla ACR Messina. I padroni di casa non hanno squalifiche con cui fare i conti, ma questa settimana hanno ceduto in prestito Ekuban. Per il resto il tecnico Roberto Taurino dovrebbe confermare l’undici vincente delle ultime due gare del 2021: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Franco, Ingrosso; Mastropietro; Maiorino, Perez.

Gli ospiti invece dovranno fare a meno dello squalificato Damian. Anche in questo caso, per il resto, si opterà probabilmente per il 3-5-2 dell’ultima gara dello scorso anno: Fusco; Fantoni, Carillo, Celic; Rondinella, Fofana, Konate, Marginean, Simonetti; Balde, Adorante.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Francavilla ACR Messina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Messina.



