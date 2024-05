DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI/ Video streaming tv: match tradizionale! (Serie C, oggi 12 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Francavilla Monopoli è fatta di parecchi incroci: queste due squadre sono ormai abituate a giocare nel girone C di Serie C, basti pensare che gli ultimi dieci incroci coprono un arco temporale di appena quattro anni e mezzo, anzi nemmeno visto che si parte a dicembre 2019. In questa epoca recente abbiamo cinque vittorie del Monopoli e tre della Virtus Francavilla, dunque con due pareggi; i gabbiani hanno fatto molto meglio anche nella stagione regolare appena conclusa, perché hanno vinto 3-0 al Veneziani per poi tenere uno 0-0 esterno alla fine di febbraio.

Comunque recente l’ultima vittoria della Virtus Francavilla perché parliamo di un 2-0 del marzo 2023, dunque nello scorso campionato; il Monopolio invece ha festeggiato in trasferta per l’ultima volta nel febbraio di tre anni fa, in quell’occasione erano andati a segno Eyob Zambataro e Andrea De Paoli, solo nel recupero del match i biancazzurri erano riusciti ad accorciare le distanze in virtù della rete di Antonio Miccoli. In ogni caso sarà equilibrio anche oggi, anche se come detto la Virtus Francavilla questo playout ha rischiato anche di non giocarlo e 7 punti di distanza in classifica, come base di partenza, non sono certo pochi. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Virtus Francavilla Monopoli viene fornita dalla televisione satellitare, ma sui canali del pacchetto Calcio: in particolare questa andata del playout sarà su Sky Sport 254 e dunque dovrete avere un abbonamento specifico per seguire il match, ricordando che i clienti di Sky avranno accesso anche al servizio di diretta streaming video di Virtus Francavilla Monopoli che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile sui vostri dispositivi (PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go.

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: DERBY DELICATISSIMO!

C’è grande attesa per la diretta di Virtus Francavilla Monopoli, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 12 maggio: è l’andata dei playout di Serie C 2023-2024, dunque un derby pugliese delicatissimo per la salvezza nel girone C. La Virtus Francavilla peraltro ha rischiato grosso: i punti di distanza in classifica sono 7, con due in più lo spareggio non sarebbe stato disputato e i biancazzurri sarebbero retrocessi direttamente in Serie D, ora dunque hanno l’occasione di sfruttare la cosa e salvarsi, ma dovranno necessariamente vincere almeno una delle due partite.

Il Monopoli, molto calato rispetto alle ultime stagioni in cui era anche riuscito a giocare i playout, centrerebbe l’obiettivo anche con due pareggi essendosi piazzato meglio in classifica, non avrà la necessità di segnare ma chiaramente non potrà contare unicamente su questo per approcciare il playout. Staremo a vedere quello che succederà, attendiamo la diretta di Virtus Francavilla Monopoli provando a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI

Colpo durissimo per Alberto Villa, che per la diretta Virtus Francavilla Monopoli perde Artistico: il bomber è squalificato e ci sarà solo al ritorno, per la partita di stasera spazio a Polidori che farà coppia con Neglia, mentre a centrocampo vedremo il trio formato da Di Marco (o Risolo), Laaribi e Izzillo nel settore di mezzo con Biondi e Ingrosso che invece saranno i due laterali. In difesa invece avremo Monteagudo, Dutu e Gasbarro che formeranno il terzetto a protezione del portiere, che come sempre sarà Branduani.

Il Monopoli di Roberto Taurino gioca con un modulo speculare: Borello fa la mezzala con De Risio e Ardizzone che operano al centro del campo, Tommasini e Sosa davanti (ma qui l’alternativa è Arioli) e Hamlili che potrebbe completare la mediana in cui Viteritti e Barlocco dovrebbero partire larghi. Fornasier, Angileri e Bizzotto davanti al portiere Dalmasso, ma non mancano in generale soluzioni alternative come Bulevardi, Mattia Vitale e Peschetola che potrebbero essere titolari qui o nella partita di ritorno, anche se per il match del Veneziani bisognerà aspettare l’esito di stasera.











