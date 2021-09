Diretta/ Virtus Francavilla Monopoli streaming video tv: gabbiani in testa (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: REGNA L’EQUILIBRIO

Virtus Francavilla Monopoli, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I Gabbiani del Monopoli sono sempre in testa, l’ultimo pareggio in casa contro il Monopoli dopo tre vittorie consecutive ha consolidato la posizione della squadra allenata da Colombo, che pure è stata affiancata in vetta al girone C dal Bari. Sicuramente i pugliesi non potevano immaginare avvio di stagione migliore dopo tante difficoltà nella passata annata, ritrovandosi di nuovo nelle zone nobili della graduatoria.

Diretta/ Spezia Milan (risultato finale 1-2) streaming video: la decide Brahim Diaz

La Virtus Francavilla a sua volta ha ottenuto 6 punti nelle prime quattro partite, un buon inizio nonostante l’ultima sconfitta sul campo dell’Acr Messina, secondo ko in trasferta per la Virtus che era caduta anche sul campo del Catanzaro all’esordio in questo campionato. Per quanto riguarda i precedenti in questo derby pugliese, il 27 febbraio scorso il Monopoli ha vinto 1-2 l’ultimo match disputato allo stadio Giovanni Paolo II con gol di Zambataro e De Paoli. Ultimo successo interno della Virtus contro i Gabbiani datato 3 dicembre 2017, 21 con reti dei padroni di casa firmare da Prestia e Saraniti.

Diretta/ Monopoli Avellino (risultato finale 0-0): reti bianche al Veneziani

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Monopoli non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Udinese Napoli (risultato finale 0-4): poker di Lozano!

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Delvino, Mastropietro, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Ventola, Maiorino. Risponderà il Monopoli allenata da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Bussaglia, Vassallo, Guiebre; D’Agostino, Starita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA