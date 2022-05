Diretta/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia streaming video: due sorprese (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI: SFIDA APERTA

Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Due sorprese a confronto iniziano la corsa per la B: il Monterosi Tuscia è sicuramente orgoglioso di partire avendo raggiunto questo obiettivo al suo primo campionato di sempre tra i professionisti.

Dall’altra parte la Virtus Francavilla ha addirittura coltivato sogni di secondo posto nel corso della stagione, per poi ritrovarsi più indietro a fine regular season anche a causa dei punti mancanti per il caso Catania. I confronti in campionato tra le due squadre sono stati vinti entrambi dalla squadra di casa col medesimo punteggio, 1-0 per i pugliesi all’andata e per i viterbesi al ritorno.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questo primo turno dei play off di Serie C: la televisione satellitare ha scelto altre sfide e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, match che andrà in scena al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Toscano, Franco, Ingrosso; Maiorino; Perez, Patierno. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Mbende, Borri, Piroli; Adamo, Parlati, Franchini, Basit, Tonetto; Artistico, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











