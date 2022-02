Diretta/ Virtus Francavilla Palermo streaming video tv: sfida da podio (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO: PARTITA COMBATTUTA!

Virtus Francavilla Palermo, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Sfida da podio nel girone C con i pugliesi attualmente terzi e i siciliani che li inseguono a 5 punti di distanza. La Virtus Francavilla continua a stupire con il suo rendimento, battendo la Fidelis Andria dopo il ko di Catania e continuando a respirare l’aria di alta classifica.

Anche il Palermo va avanti tra alti e bassi e dopo il poker incassato a Foggia ha rialzato la testa col 5-0 inflitto alla Turris. Una partita in meno per i rosanero che potenzialmente potrebbero dunque balzare al terzo posto grazie a una vittoria in Puglia. Nel match d’andata allo stadio Barbera vittoria di misura del Palermo grazie a una rete messa a segno da Brunori, il 2 maggio 2021 i rosanero hanno vinto 1-3 l’ultima sfida di campionato disputata in casa della Virtus Francavilla.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Palermo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Palermo, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Mastropietro, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Perez. Risponderà il Palermo allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Doda, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



