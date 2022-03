DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO/ Video streaming tv: due incroci in terra pugliese

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti che introducono la diretta di Virtus Francavilla Picerno. In casa dei biancocelesti, prima di oggi, si è già giocato in altre due occasioni. Il bilancio è in equilibrio con una vittoria a testa e nessun pareggio. L’ultimo precedente ci porta indietro al marzo del 2020 a una gara terminata 1-2. E dire che i padroni di casa erano passati in vantaggio al minuto numero 12 con una rete di Perez. Gli ospiti avevano poi trovato il pareggio grazie a una giocata di Guerra alla fine del primo tempo.

La squadra ospite la ribaltava definitivamente all’inizio della ripresa grazie al calcio di rigore trasformato da Esposito. L’altro precedente è invece un 3-1 dell’aprile 2016, in una gara decisa già nel primo tempo con due reti. Nella ripresa le due squadre si equivalevano con un gol a testa. All’andata gli ospiti riuscirono a imporsi col risultato di 0-1 grazie a una rete di Caporale al minuto 66 dopo una partita in grande equilibrio. Cosa accadrà nella partita di oggi?

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Virtus Francavilla Picerno non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentatreesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Virtus Francavilla Picerno, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, andrà in scena domenica 20 marzo a partire dalle ore 17.30 allo Stadio Giovanni Paolo II. Le due squadre lottano per obiettivi diversi, ma non molto lontani. I padroni di casa infatti si trovano al terzo posto della classifica e intendono ottenere il migliore piazzamento possibile in vista dei play-off, mentre gli ospiti devono ancora conquistare punti preziosi per potere guadagnarseli, dato che si trovano al dodicesimo posto a -2 dal decimo.

Entrambe le compagini, ad ogni modo, non stanno vivendo un momento ottimale. I pugliesi mancano la vittoria da tre turni: dopo la sconfitta con la capolista Bari, sono arrivati i due pareggi contro Paganese e Latina, squadre sulla carta piuttosto abbordabili. La situazione dei lucani è ancora peggiore: negli ultimi quattro turni hanno collezionato tre ko e un pareggio. L’ultimo risultato è la sconfitta contro il Potenza. Le due squadre hanno dunque inevitabilmente una grande voglia di rivalsa.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Picerno saranno condizionate certamente sia dal turnover, dettato dal calendario fitto, sia dalle assenze. I padroni di casa ritroveranno Patierno, di rientro dopo il turno di squalifica, e Perez, reduce da infortunio. Il tecnico Roberto Taurino dovrebbe tornare dunque al 3-4-2-1: Nobile; Delvino, Gianfreda, Idea; Carella, Prezioso, Franco, Pierno; Perez, Mastropietro; Patierno. Gli ospiti invece dovranno fare a meno degli squalificati De Franco ed Esposito. Il tecnico Leonardo Colucci dovrebbe schierare così il suo 4-3-3: Viscovo; Vinacore, Garcia, De Franco, Guerra; De Cristofaro, De Ciancio, Pitarresi; D’Angelo, Gerardi, Reginaldo.

QUOTE VIRTUS FRANCAVILLA PICERNO

Le quote della diretta Virtus Francavilla Picerno, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i padroni di casa. La vittoria dei pugliesi, con il segno 1, si trova infatti a 1,70. Il successo dei lucani, con il segno 2, è fissato invece a 4,80. Un pareggio, con il segno X, è proposto infine 3,50.











